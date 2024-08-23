Зеленский: ВСУ вытесняют россиян из Харьковской области
- 23.08.2024, 20:50
Об этом глава Украины заявил после доклада Сырского.
Украинские защитники постепенно вытесняют российских оккупантов из Харьковской области. В регионе идут бои. Об этом президент Украины сообщил в вечернем обращении.
Зеленский рассказал, что он обсудил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским бои в Харьковской области.
- Выдавливаем российскую армию. Постепенно. Оккупант не покорит Харьков, не покорит всю Украину, - отметил украинский лидер.