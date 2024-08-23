Зеленский: ВСУ вытесняют россиян из Харьковской области 23.08.2024, 20:50

Об этом глава Украины заявил после доклада Сырского.

Украинские защитники постепенно вытесняют российских оккупантов из Харьковской области. В регионе идут бои. Об этом президент Украины сообщил в вечернем обращении.

Зеленский рассказал, что он обсудил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским бои в Харьковской области.

- Выдавливаем российскую армию. Постепенно. Оккупант не покорит Харьков, не покорит всю Украину, - отметил украинский лидер.

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