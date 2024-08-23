Лукашисты испугались сайта услуг по отсрочке от призыва

Лукашисты испугались сайта услуг по отсрочке от призыва4
- 23.08.2024, 21:11
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Его заблокировали в Беларуси.
В Беларуси ограничили доступ к сайту povestka.pro, который объяснял призывникам, как получить отсрочку от службы в армии. Такое решение принял прокурор Брестской области, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
По данным прокурора, этот сайт «нарушал законодательство о средствах массовой информации».
«В частности, на портале публиковались сведения, пропагандирующие способы уклонения от исполнения воинской обязанности, а также оказывалась правовая помощь призывникам по вопросам уклонения от прохождения срочной военной службы», — говорится в сообщении.
Прокурор считает, что такая информация «способна нанести вред национальным интересам Республики Беларусь».
Тем временем на сайте, к которому ограничили доступ, указано, что он помогает не служить в армии законно.