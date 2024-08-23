В Ростовской области, где шестой день горит нефтебаза, произошло еще одно ЧП

В Ростовской области, где шестой день горит нефтебаза, произошло еще одно ЧП3
- 23.08.2024, 21:15
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Видеофакт.
В городе Пролетарск Ростовской области, где уже шестой день горит нефтебаза, начался еще один пожар. Огонь охватил жилые дома.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на МЧС РФ в Telegram и российские Telegram-каналы.
В МЧС утверждают, что в Пролетарске горит «сухая растительность». Российские Telegram-каналы пишут о воспламенении камыша.
«Огонь перешел на жилые строения», - уточняют в МЧС.
На видео, которые публикуют в сети, можно заметить, что пожар - возле железной дороги. Местные жители публикуют кадры, где по ж/д везут цистерны, что может привести к новым взрывам.
При этом россияне жалуются, что камыш якобы могли поджечь «диверсанты».