«Чтобы полечить ребенку зубы, нужно ждать почти полгода» 23.08.2024, 21:43

Минчане в шоке.

Минчанка Кристина — мама трехлетнего сына. В начале августа ей нужно было сделать ребенку справку в сад, и она повела его к стоматологу. Врач насчитала у мальчика четыре «огромные дырки» и посоветовала полечить их под седацией.

Кристина согласилась, но столкнулась с проблемой. Процедура стоит немало, а чтобы сделать это бесплатно, нужно ждать до января 2025 года, пишет «Зеркало».

«Если мы, как говорится, попадем на середину января, то лечить там просто будет нечего», — эмоционально отметила женщина и выложила в своем TikTok «крик души».

Видео Кристина записала в начале августа. В нем она рассказала, что ее сын относится к 3-й детской поликлинике Минска. Пару месяцев назад, когда мама привела его на прием к стоматологу, врач посмотрела зубы мальчика, заметила там один «маленький кариес» и порекомендовала залечить его потом. Недавно перед детским садом ребенку снова нужно было показаться специалисту.

— И она (врач. — Прим. ред.) мне говорит, что у вас четыре огромные дырки, плюс еще пульпиты (воспаление внутренних тканей зуба. — Прим. ред.), — рассказывает Кристина и отмечает, что лечить их мальчику медик порекомендовала все сразу под седацией. — Так как у вас маленький ребенок, он не высидит [так долго в кресле стоматолога].

Седация, если просто, это введение в организм специальных седативных препаратов, которые вызывают поверхностный сон и расслабляют пациента. Как правило, в этом случае он остается в сознании, может дышать и реагировать. Таким образом детям сразу можно полечить несколько зубов.

Кристина к совету врача прислушалась. Ей объяснили, что бесплатно пройти процедуру ребенку можно в 4-й детской больнице. Для этого нужно взять направление в своей поликлинике.

— Сегодня (видео выложено 2 августа. — Прим. ред.) прихожу в поликлинику брать направление <…>, и знаете на когда запись? На середину января. Если мы, как говорится, попадем на середину января, то лечить там просто будет нечего, — эмоционально говорит мама.

По ее словам, лечение зубов под седацией стоит от 700 рублей и выше. В комментариях некоторые мамы приводили другие суммы. Например, кто-то отдавал за такое лечение сто рублей — это работа над одним зубом, и примерно столько же стоит седация.

— Извините, где такие деньги сразу [взять], чтобы выложить и сразу же залечить зубы, потому что их мы скоро потеряем? — задалась вопросом женщина. — 4-я больница, спасибо вам большое. Как к вам попасть? Не попасть от слова совсем <…>. Администрация Октябрьского района Минска, здравоохранение. Куда писать? Куда звонить? Что делать?

На горячей линии 3-й детской поликлиники Минска, куда журналисты позвонили как обычные граждане, подтвердили: записать ребенка на лечение зубов под седацией действительно непросто.

— Если я не ошибаюсь, сейчас идет запись на январь 2025 года, — сказала сотрудница. — Очереди там большие. По-моему, в Минске на бесплатной основе под седацией лечат зубы только в одной поликлинике и раздают талоны не только в нашей поликлинике, но и по поликлиникам города. Поэтому там такая очередь получается.

Более детальную информацию собеседница попросила уточнить в отделении стоматологии поликлиники. Там подтвердили, что в Минске под седацией детям бесплатно лечат зубы в только в 4-й детской клинической больнице.

— Вам надо прийти к нам, если доктор сможет найти контакт с ребенком, может, вас здесь (в 3-й детской поликлинике. — Прим. ред.) полечат, и не надо вам никакой седации, — сказали в отделении, куда журналисты обратились как родители ребенка.

Если же сделать этого не получится, то дадут направление в 4-ю детскую больницу. Последнее направление, которое здесь действительно выписывали, уже на январь 2025-го.

Кстати, в другом ролике в TikTok Кристина отметила, что записала сына на лечение и на платной основе, но, вероятно, этой услугой они не воспользуются. Консультацию в частной клинике семье назначили через месяц. Здесь врач скажет, сколько зубов требует помощи и сколько это будет стоить. А само лечение будет только в октябре.

— Тоже три месяца нужно ждать. Тоже, кажется, это не наш вариант, — отметила женщина, но рассказала, что решение ситуации нашлось. Они будут приводить в порядок зубы ребенку в поликлинике, но не все сразу, а по одному. Все это бесплатно.

— Потихонечку, помаленечку, но вылечим, — отметила женщина.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com