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Байден поговорил с Зеленским и объявил о новом пакете помощи Украине

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  • 23.08.2024, 21:52
  • 1,028
Байден поговорил с Зеленским и объявил о новом пакете помощи Украине

Его сумма составляет $125 миллионов.

США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Его сумма составляет 125 миллионов долларов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

- Завтра, когда народ Украины будет отмечать свой День Независимости, пусть будет ясно: когда началась бессмысленная война России, Украина была свободной страной. Сегодня она все еще остается свободной страной. И война закончится, когда Украина останется свободной, суверенной и независимой страной, - заявил Байден.

По его словам, он беседовал с президентом Владимиром Зеленским.

Отметим, что перед этим издание Associated Press сообщило о содержании пакета. По информации журналистов, речь идет о:

- боеприпасы к реактивным системам HIMARS;

- ракеты для систем противовоздушной обороны;

- противотанковые ракеты Javelin и ряд других противотанковых ракет;

- системы и оборудование для борьбы с беспилотниками и радиоэлектронной борьбы;

- 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

- транспортные средства и другое оборудование.

Пакет предоставлен в рамках полномочий президента США по изъятию оружия, боеприпасов и техники из американских военных складов для удовлетворения краткосрочных потребностей украинских сил обороны.

Это означает, что ее возьмут со складов Пентагона и смогут доставить в Украину гораздо быстрее.

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