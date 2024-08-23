Байден поговорил с Зеленским и объявил о новом пакете помощи Украине 2 23.08.2024, 21:52

1,028

Его сумма составляет $125 миллионов.

США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Его сумма составляет 125 миллионов долларов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

- Завтра, когда народ Украины будет отмечать свой День Независимости, пусть будет ясно: когда началась бессмысленная война России, Украина была свободной страной. Сегодня она все еще остается свободной страной. И война закончится, когда Украина останется свободной, суверенной и независимой страной, - заявил Байден.

По его словам, он беседовал с президентом Владимиром Зеленским.

Отметим, что перед этим издание Associated Press сообщило о содержании пакета. По информации журналистов, речь идет о:

- боеприпасы к реактивным системам HIMARS;

- ракеты для систем противовоздушной обороны;

- противотанковые ракеты Javelin и ряд других противотанковых ракет;

- системы и оборудование для борьбы с беспилотниками и радиоэлектронной борьбы;

- 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

- транспортные средства и другое оборудование.

Пакет предоставлен в рамках полномочий президента США по изъятию оружия, боеприпасов и техники из американских военных складов для удовлетворения краткосрочных потребностей украинских сил обороны.

Это означает, что ее возьмут со складов Пентагона и смогут доставить в Украину гораздо быстрее.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com