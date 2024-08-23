Байден поговорил с Зеленским и объявил о новом пакете помощи Украине

Байден поговорил с Зеленским и объявил о новом пакете помощи Украине2
- 23.08.2024, 21:52
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Его сумма составляет $125 миллионов.
США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Его сумма составляет 125 миллионов долларов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.
- Завтра, когда народ Украины будет отмечать свой День Независимости, пусть будет ясно: когда началась бессмысленная война России, Украина была свободной страной. Сегодня она все еще остается свободной страной. И война закончится, когда Украина останется свободной, суверенной и независимой страной, - заявил Байден.
По его словам, он беседовал с президентом Владимиром Зеленским.
Отметим, что перед этим издание Associated Press сообщило о содержании пакета. По информации журналистов, речь идет о:
- боеприпасы к реактивным системам HIMARS;
- ракеты для систем противовоздушной обороны;
- противотанковые ракеты Javelin и ряд других противотанковых ракет;
- системы и оборудование для борьбы с беспилотниками и радиоэлектронной борьбы;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
- транспортные средства и другое оборудование.
Пакет предоставлен в рамках полномочий президента США по изъятию оружия, боеприпасов и техники из американских военных складов для удовлетворения краткосрочных потребностей украинских сил обороны.
Это означает, что ее возьмут со складов Пентагона и смогут доставить в Украину гораздо быстрее.