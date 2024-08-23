Что делать, если в коммуналку включают то, чем белорус не пользуется?
- 23.08.2024, 22:01
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Объяснила юрист.
«Законно ли устанавливать в доме или подъезде домофон, во дворе - шлагбаум, а потом брать с жильцов ежемесячную абонентскую плату? А есть ведь те, кто машинами не пользуется, домофон не просил, в дополнительном благоустройстве и охране прилегающей территории разными организациями не нуждается? Как быть?» - спросил у «АиФ» гомельчанин.
«Если вы проживаете в городе, то данные вопросы нужно решать с товариществом собственников жилья, если на даче – то с садовым товариществом. Обратитесь к ним с рассмотрением вопроса об избавлении вас от оплаты тех услуг, которыми вы не пользуетесь. Ответы товарищества собственников жилья вы можете обжаловать в администрации своего района либо в суде, – комментирует юрист Юрий Готовко.
– В то же время в соответствии с п.2 ст.30 Жилищного кодекса Республики Беларусь вы должны в обязательном порядке оплачивать основные жилищно-коммунальные услуги, которые включают в себя плату за техническое обслуживание; техническое обслуживание лифта; текущий и капитальный ремонт; санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома и коммунальные услуги (за исключением снабжения сжиженным углеводородным газом от индивидуальных баллонных или резервуарных установок). Другие услуги являются дополнительными».