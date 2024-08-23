Эстонская разведка: РФ перед двумя дилеммами и окапывается на линии Рыльск-Льгов-Курск 23.08.2024, 22:14

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Стратегическая инициатива по-прежнему находится в руках Украины.

Российская Федерация решила игнорировать масштабы проблемы, которую украинские Вооруженные силы создают для них вторжением в Курскую область.

Об этом рассказал заместитель командующего Разведывательным центром Сил обороны Эстонии подполковник Янек Кессельманн, сообщает ERR.

- Сейчас стратегическая инициатива по-прежнему находится в руках Украины благодаря беспрецедентно успешной операции в Курской области. На данный момент, насколько нам известно, под контролем ВСУ находится примерно 900-1300 квадратных километров территории Курской области, - сказал Кессельманн.

По словам Кессельманна, уничтожение мостов через реку Сейм ставит Вооруженные силы РФ перед дилеммой:

- отступить подразделениям, потенциально находящимся в изоляции, и тем самым территория перейдет под контроль Украины.

- Использовать ресурсы для восстановления связующего пути.

«Обе дилеммы трудно решить, и ни одно из решений, вероятно, не будет легким для Российской Федерации», - отметил Кессельманн.

Окопы на линии Рыльск-Льгов-Курск

По словам заместителя, в настоящее время подразделения РФ создают линию обороны на линии Рыльск-Льгов-Курск.

- Судя по всему, украинским вооруженным силам нет смысла продвигаться в этом направлении, поскольку стратегическая дилемма, с которой сталкивается Россия сейчас, уже создана. Дилемма заключается в следующем: либо прекратить наступление в направлении Донецкой области, либо признать присутствие Украины на территории Курской области, - заявил Кессельман.

Он добавил, что, вероятно, режим Кремля решил игнорировать масштабы проблемы, создаваемой украинскими Вооруженными силами для них в Курской области.

По словам Кессельманна, ВСУ заставили Россию использовать в конфликте, в частности призывников.

- Хотя РФ с начала войны утверждала, что этого не произойдет, - отметил он.

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