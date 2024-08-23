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На крыше многоэтажки минчане сняли грозу на видео

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  • 23.08.2024, 22:41
  • 2,422
На крыше многоэтажки минчане сняли грозу на видео

История закончилась неожиданно.

В ночь с 21 на 22 августа в Минске наблюдали грозу. Компания молодых людей забралась на крышу многоэтажки, чтобы снять эффектное видео. Теперь их ищет милиция, сообщили «Минск-Новости».

Молодые люди наблюдали за раскатом молний, фиксируя процесс на камеру смартфона.

Выяснилось, что съемка велась на кровле дома № 88 на улице Сурганова.

— Когда туда приехали специалисты, вход был закрыт на замок, а следы взлома отсутствовали, — рассказали в администрации Советского района. — Есть вероятность, что кто-то смог подобрать подходящий ключ. Традиционно в таких случаях замок меняется и подается заявление в милицию, что и сделает председатель товарищества собственников этого дома.

Как пишется, «любителям забраться на кровлю, помимо разъяснительной беседы, грозит наказание».

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