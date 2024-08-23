Роберт Кеннеди снялся с президентской гонки в пользу Трампа 8 23.08.2024, 22:48

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Примечательно, что Кеннеди и Трамп еще недавно критиковали друг друга.

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший отказался от дальнейшего участия в предвыборной борьбе и объявил о поддержке кандидата от Республиканской партии, бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.

Как указал Кеннеди в пятницу, 23 августа, он подал в суд в Пенсильвании заявление о выходе из президентской гонки, сообщает «Немецкая волна».

- Я больше не верю, что у меня есть реальный путь к победе на выборах, - сказал Кеннеди на пресс-конференции.

Через несколько часов после мероприятия с участием Кеннеди в соседнем Глендейле запланирован предвыборный митинг Трампа. Его штаб ранее сообщил, что в акции примет участие «особенный гость», но команды обоих политиков не уточняли, будет ли этим гостем Роберт Кеннеди.

Менее чем неделей ранее Кеннеди-младший представил необходимое количество подписей для включения в избирательный бюллетень.

Кеннеди и Трамп еще недавно критиковали друг друга

Всего год назад некоторые наблюдатели считали немыслимым, что Кеннеди - член самой именитой семьи в истории Демократической партии - будет сотрудничать с Трампом, чтобы не допустить демократа в Белый дом, передает агентство Reuters.

Еще в последние месяцы он обвинял Трампа в предательстве сторонников, а тот критиковал Кеннеди как "самого радикального левого кандидата в президентской гонке". Но в последние недели команды обоих кандидатов начали усиленно обмениваться комплиментами и, по словам информированных собеседников Reuters, начали закулисные обсуждения об объединении усилий.

Накануне, 22 августа, на национальном съезде Демократической партии в Чикаго вице-президент США Камала Харриc приняла выдвижение кандидатом в президенты Соединенных Штатов. Днем ранее выдвижение в качестве кандидата в вице-президенты США от демократов принял губернатор штата Миннесота Тим Уолз.

Президентские выборы пройдут в США 5 ноября 2024 года.

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