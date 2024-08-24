«Не учи нас жить, Саша»: как Токаев передал привет Лукашенко 6 24.08.2024, 8:13

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Теперь визит главы Казахстана в Беларусь под угрозой.

Лукашенко на неделе в интервью россиянам сделал очередной публичный выпад в адрес Казахстана. Политолог Газиз Абишев пишет в Telegram, что подобные заявления продиктованы обидой:

— Не хочет находиться в одиночестве вблизи российско-украинской войны. Поэтому Лукашенко передал своеобразный привет президенту Токаеву через российские СМИ.

На днях президент Токаев передал обратный привет: «не учи нас жить, Саша». Глава МИД Казахстана Нуртлеу пригласил белорусского посла Утюпина, попросил объективно оценивать позицию Казахстана в текущих условиях («у нас очень скрупулёзно подсчитанный баланс интересов»).

Это уже не первая публичная пикировка Лукашенко и Токаева:

— Можно вспомнить, как Токаев на заседании ОДКБ отметил, что Лукашенко спешит с оглашением новостей. Затем Лукашенко предложил Казахстану присоединиться к союзу РФ и РБ, а Токаев воспринял это как неудачную шутку. И даже то, как Лукашенко демонстративно «вёл переговоры с Назарбаевым» в 2023 году.

В начале 2024 года говорилось о том, что в третьем квартале Токаев может отправиться с визитом в Беларусь. Политолог отмечает, что теперь визит может не состояться.

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