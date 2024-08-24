ISW: ВСУ идут вперед под городом Суджа 2 24.08.2024, 8:16

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Наступление в Курской области РФ продолжается.

Силы обороны Украины продолжили незначительные продвижения в районе Суджи Курской области РФ. Российские войска в свою очередь продвигаются возле Покровска и в Торецке Донецкой области. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в сводке за 23 августа.

Геолокационные кадры за 22 августа указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись в южной части Русской Конопельки (к востоку от Суджи). ISW также приводит заявления российских «военкоров», которые утверждают, что Украина продвинулась к северу от Мартыновки (к северо-востоку от Суджи), вдоль трассы Суджа-Суходоловка, и может действовать районе Саморядово и Козыревки.

Российские войска, как пишет ISW, недавно продвинулись в направлении Покровска — к западу от Орловки (к юго-востоку от Покровска) и в восточной части Новогродовки (к юго-востоку от Покровска), свидетельствуют геолокационные кадры.

Институт изучения войны указывает, что, по данным The Economist, российское военное командование перебросило войска из востока Украины в Курскую область, но не из Покровска. Также российские оккупанты, вероятно, направили подкрепления под Покровск.

Институт изучения войны пишет о продвижении россиян в юго-восточном Торецке, а также к западу от Донецка — к юго-западу от Красногоровки.

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