Рико Кригер: Сказали, что это единственный шанс спасти мою жизнь 3 24.08.2024, 8:30

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Немец, захваченный режимом Лукашенко, рассказал о разговоре с белорусскими силовиками.

Рико Кригер признал вину на суде в Беларуси, потому что считал это единственным шансом спастись. Об этом он заявил в интервью газете Welt am Sonntag.

«Мне сказали: единственный шанс спасти твою жизнь — это сделать именно так, как мы говорим. Так что я все и признал», — объяснил Кригер.

По его словам, он не знал, что находилось в рюкзаке, который он оставил на станции. Кригер настаивает на своей невиновности и не признает организацию взрыва на станции Озерище.

В Германии генпрокуратура начала расследование в отношении Кригера по статье об организации взрыва (ст. 308 Уголовного кодекса Германии). Наказание по этой статье предусматривает не менее года лишения свободы.

Лукашенко помиловал Кригера 30 июля «с учетом всех обстоятельств».

1 августа Россия и западные страны провели масштабный обмен заключенными. Кригера передали Германии.

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