Премьер Индии рассказал Зеленскому о фразе, сказанной Путину прямо в глаза 7 24.08.2024, 8:36

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Нарендра Моди месяц назад посещал Россию.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, как месяц назад встречался с российским диктатором Владимиром Путиным и пытался убедить его прекратить войну.

Об этом Моди сказал на встрече с Зеленским в Киеве, сообщила «Украинская правда».

«В прошлом месяце, когда я посещал Россию, я очень четко сказал Путину, что проблемы не могут быть решены на поле боя. Единственный путь решения проблем - это диалог и дипломатия. И не теряя времени, мы должны двигаться в этом направлении. Обеим сторонам придется сесть вместе и искать пути выхода из этого кризиса», — сказал Моди.

Также премьер Индии рассказал о другой встрече с Путиным - два года назад в Самарканде (Узбекистан).

«Я сказал ему, глядя в глаза, перед прессой, что сейчас не эра войны», - заявил Моди.

23 августа премьер-министр Индии прибыл в Украину. Это первый официальный визит индийского премьер-министра в Украину за время независимости.

Зеленский и Моде почтили память детей, которые погибли в результате российской вооруженной агрессии.

Украина и Индия согласовали четыре документа о сотрудничестве.

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