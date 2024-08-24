Премьер Индии рассказал Зеленскому о фразе, сказанной Путину прямо в глаза

Премьер Индии рассказал Зеленскому о фразе, сказанной Путину прямо в глаза7
- 24.08.2024, 8:36
- 9,758
Нарендра Моди месяц назад посещал Россию.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, как месяц назад встречался с российским диктатором Владимиром Путиным и пытался убедить его прекратить войну.
Об этом Моди сказал на встрече с Зеленским в Киеве, сообщила «Украинская правда».
«В прошлом месяце, когда я посещал Россию, я очень четко сказал Путину, что проблемы не могут быть решены на поле боя. Единственный путь решения проблем - это диалог и дипломатия. И не теряя времени, мы должны двигаться в этом направлении. Обеим сторонам придется сесть вместе и искать пути выхода из этого кризиса», — сказал Моди.
Также премьер Индии рассказал о другой встрече с Путиным - два года назад в Самарканде (Узбекистан).
«Я сказал ему, глядя в глаза, перед прессой, что сейчас не эра войны», - заявил Моди.
23 августа премьер-министр Индии прибыл в Украину. Это первый официальный визит индийского премьер-министра в Украину за время независимости.
Зеленский и Моде почтили память детей, которые погибли в результате российской вооруженной агрессии.
Украина и Индия согласовали четыре документа о сотрудничестве.