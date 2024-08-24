Кремль оказался в тупике
- Виктор Андрусив
- 24.08.2024, 8:50
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Путин до сих пор не может принять решение.
Остановили ли ВСУ в Курской области?
Российские военкоры и командиры по десять раз в день рапортуют, что украинские войска остановлены. Да и мы стали получать меньше новостей о продвижении.
На самом деле нет. ВСУ не остановили, а украинцы вынуждены заняться закреплением и расширением флангов.
Более того, оккупанты до сих пор не создали единой линии фронта, и не понимают, где на самом деле находятся наши войска. Бардак, который внесла наша операция в ряды врага, в первую очередь связана с тем, что Путин до сих пор не может принять решение, что делать.
Или отправлять массово срочников – а это воспринимается как трагедия в обществе.
Помните, как поспешно и панически они меняли в 22-м году партию срочников пленных. Фактически из-за них и начались обмены.
Или все – объявлять мобилизацию, а это тоже проблема, потому что фактически скрытая мобилизация уже выиграла достаточно трудовых ресурсов.
Пока что в Курской области все выглядит гораздо лучше, чем могло ожидаться. Идет процесс создания плацдарма, а там можно перейти и к новым очень неприятным действиям для оккупантов.
Виктор Андрусив, Telegram