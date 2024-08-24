На российском пароме, потопленном ВСУ, находилось не только топливо 24.08.2024, 8:58

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«Конро Трейдер» перевозил важный для россиян груз.

Грузовой корабль «Конро Трейдер», который ВСУ успешно поразили в порту «Кавказ», находилось не только топливо.

В четверг, 22 августа, ВСУ успешно поразили паром «Конро Трейдер»», который курсировал между Краснодарским краем (РФ) и оккупированным Крымом. На судне в момент атаки, помимо топлива, находился еще и военный груз.

Об этом сообщил Telegram-канал «Досье Шпиона», который связан с российской армией.

«Конро Трейдер» был уничтожен в порту «Кавказ» примерно в 16:30 вечера. Удар был нанесен украинской ракетой «Нептун», которая попала по носовой части корабля.

«В момент удара на борту… находилось 28 железнодорожных вагонов (14 цистерн с топливом и 14 с грузом военного назначения)», - рассказал Telegram-канал. Что это за груз, ресурс уточнять не стал.

Примерно спустя 40 минут после удара огонь с носовой части корабля перебрался на цистерны, началась детонация груза. Пожар удалось полностью потушить только к утру 23 августа. Паром был полностью уничтожен.

Источник уточнил, что на момент удара на борту находились 15 членов экипажа, все были спасены.

«Это второй случай применения «Нептуна» по парому, который осуществляет доставку грузов на территорию Крыма», - напомнили в «Досье Шпиона». Так, ровно месяц назад 27 июля ВСУ успешно ударили по железнодорожному парому «Славянин».

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