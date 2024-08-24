Найден способ повысить мотивацию за десять минут в день 1 24.08.2024, 9:02

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Простая практика может вам помочь.

10 минут практик осознанности в день могут повысить мотивацию и смягчить симптомы депрессии и тревожности. Это показало исследование, опубликованное в British Journal of Health Psychology (Br. J. Health Psychol).

В работе приняли участие 1247 взрослых из 91 страны. Они прошли опрос о своем образе жизни и самочувствии до и после 30-дневного эксперимента. Половина участников каждый день посвящала 10 минут упражнениям по расслаблению, фокусированию на дыхании, саморефлексии и другим практикам осознанности, используя специальное приложение. Вторая группа служила контролем и в течение месяца слушала фрагменты из «Алисы в Стране чудес». Большинство участников до эксперимента никогда не занимались практиками осознанности.

Спустя месяц в группе осознанности снижение балов депрессии было на 19% больше, чем в контрольной группе. Также у них больше смягчилась тревога, увеличилось общее благополучие, качество сна и желание заботиться о здоровье и тренироваться.

Важный вывод исследования — это возможность использовать простые практики осознанности для продвижения здорового образа жизни, например, физической активности.

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