Z-пропагандисты задонатили крупную сумму для ВСУ 1 24.08.2024, 9:10

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Как так вышло.

В России подписчики Z-телеграм-канала «Два майора» задонатили на ВСУ. Они собирали средства на нужды ВС РФ в Курской области, а их деньги потратились на нужды украинских военных. Об этом сообщили в местном телеграм-канале «ХДнепр».

Отмечается, что 9 августа телеграм-канал «Два майора» объявил сбор для российских воинов, находящихся на Курском направлении. В частности, намечалось купить 7 «мавиков» на общую сумму в 1 мл 800 тысяч российских рублей.

После чего с фондом связались продавцы БпЛА и убедили, что оперативно смогут доставить «мавики», но только с предоплатой. 13 августа руководительница фонда «Два майора» перевела 999 990 рублей на счет фиктивной фирмы ООО «ДИДЖИАЙ АРС РУС». Спецоперацию по привлечению «иностранных инвестиций» на нужды ВСУ в размере почти 1 млн российских рублей провели телефонные мошенники.

Уже 20 августа одно из подразделений ВСУ обратилось с благодарностью к «Двум майорам» за приобретенное снаряжение.

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