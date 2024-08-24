К санкциям против белорусского режима присоединился целый ряд стран 2 24.08.2024, 9:15

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Против белорусских силовиков, судей и пропагандистов.

Государства-кандидаты на вступление в Евросоюз — Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Украина и Черногория, а также члены Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к санкциям, принятым Европейским союзом в отношении белорусских физических лиц 26 июля 2024 года. Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

Речь идет о санкциях в отношении 28 белорусских силовиков, сотрудников государственных СМИ, судов и исправительных учреждений, которые вступили в силу 5 августа.

«Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его», — отмечается в сообщении.

В заявлении также отмечается, что присоединившиеся к санкциям страны «обеспечат соответствие своей национальной политики данному решению Совета ЕС».

Напомним, 26 июля ЕС ввел санкции в отношении 28 человек, большинство из них силовики, судьи, прокуроры и пропагандисты из госСМИ.

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