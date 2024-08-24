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Пособник оккупантов Лукашенко цинично пожелал украинцам «мирного неба»

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  • 24.08.2024, 10:11
  • 6,290
Пособник оккупантов Лукашенко цинично пожелал украинцам «мирного неба»

Хотя именно он дал согласие бомбить Украину с территории Беларуси.

Лукашенко цинично поздравил украинцев с Днем Независимости, пожелав им «мирного неба».

Отметим, белорусский диктатор — пособник российских оккупантов. Именно он дал согласие на вторжение россиян в Киевскую область с территории Беларуси. На его руках кровь невинных жителей Бучи, Бородянки, Ирпеня, замученных российскими военными преступниками.

В 2022 году россияне запустили с территории Беларуси сотни ракет по мирным украинским городам.

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