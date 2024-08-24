В США искусственный интеллект проиграл на выборах мэра 5 24.08.2024, 10:20

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Его поддержали лишь 3% избирателей.

Кандидат в мэры Шайенна (Вайоминг, США) Виктор Миллер, который обещал в случае избрания передать управление городом искусственному интеллекту, проиграл на местных выборах. Его поддержали лишь 3% избирателей, пишет New Voice.

Виктор Миллер привлек внимание в начале этого года, когда объявил, что будет баллотироваться в мэры и использовать настроенного бота ChatGPT под названием Vic (Virtual Integrated Citizen) в качестве своего компаньона. Предполагалось, что управление городом в случае его избрания будет происходить в гибридном формате. Бумажная работа будет выполнена ChatGPT, а все представительские функции будет выполнять сам Миллер.

Впрочем, как свидетельствуют результаты выборов, неординарная идея не понравилась избирателям. Миллер и его бот получили лишь 327 голосов из 11 036, что является третьим худшим результатом. Победитель выборов Патрик Коллинз получил 6 286 голосов.

Несмотря на свое поражение, Миллер продолжает верить в идею использования чат-ботов с искусственным интеллектом во власти.

«Семена революции в управлении были посеяны, и они уже начинают прорастать», — говорит он на странице Vic в X.

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