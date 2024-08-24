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Минздрав сообщил о 15 отравившихся грибами белорусах

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  • 24.08.2024, 10:36
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Минздрав сообщил о 15 отравившихся грибами белорусах

Больше всего пострадавших на Витебщине.

В Беларуси 15 человек отравились грибами. Минздрав сообщил об участившихся случаях отравления грибами среди белорусов.

Так, за январь-август 2024-го в Беларуси в 1,6 раза стало больше случаев отравления грибами, чем это было в 2023 году. Всего белорусские медики за это время зарегистрировали тринадцать случаев отравления грибами.

При этом больше всего эпизодов отравления грибами зафиксировано на Витебщине - 5 эпизодов, еще произошло на Могилевщине - 4 случая, на Гомельщине - 2 случая, в Гродненской и Минской областях - по одному случаю.

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