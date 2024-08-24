Минздрав сообщил о 15 отравившихся грибами белорусах 5 24.08.2024, 10:36

1,828

Больше всего пострадавших на Витебщине.

В Беларуси 15 человек отравились грибами. Минздрав сообщил об участившихся случаях отравления грибами среди белорусов.

Так, за январь-август 2024-го в Беларуси в 1,6 раза стало больше случаев отравления грибами, чем это было в 2023 году. Всего белорусские медики за это время зарегистрировали тринадцать случаев отравления грибами.

При этом больше всего эпизодов отравления грибами зафиксировано на Витебщине - 5 эпизодов, еще произошло на Могилевщине - 4 случая, на Гомельщине - 2 случая, в Гродненской и Минской областях - по одному случаю.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com