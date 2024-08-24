закрыть
24 августа 2024, суббота, 11:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Отец 12-летнего белорусского футболиста рассказал, почему они выбрали «Реал»

2
  • 24.08.2024, 10:51
  • 1,964
Отец 12-летнего белорусского футболиста рассказал, почему они выбрали «Реал»

И отвергли предложение «Барселоны».

Отец 12-летнего футболиста Алексея Майорова, который заключил контракт с академией мадридского «Реала», объяснил «Чемпионату», почему выбор сделали в пользу мадридского клуба.

— Дальше играли с «Эспаньолом», лидером группы. Только им и проиграли – у «Серданьолы» второе место, а у них – первое. И на этот матч приехали скауты из многих клубов – наблюдать за сыном. После матча в «Реале» заявили, что очень хотели бы его видеть у себя. С этого началась подготовка документов для перехода. В борьбу вмешалась «Барселона», там тоже хотели забрать Лешу. Но «Реал» победил – Алексей понимал, что это клуб номер один, и хотел в нём играть. Все лучшие – здесь. По нашим данным, клуб сделал рекордный контракт для его возраста. Всех всё устроило. Мне дали понять, что клуб заинтересован в нашем переходе.

— И почему всё же сделали выбор в пользу «Реала»?

— Понравилось абсолютно всё. «Барселона» сейчас — миф. Клуб был, когда там играл Месси, это были золотые времена. Сейчас это немного другой уровень. А «Реал» есть «Реал» — номер один в мире. Этим всем должно быть абсолютно всё сказано, — сказал Майоров.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы стали злее и добрее
Мы стали злее и добрее Ирина Халип
Градус фарса
Градус фарса Станислав Кучер
Сильный удар по режиму Путина
Сильный удар по режиму Путина Аббас Галлямов
Курская аномалия
Курская аномалия Виталий Портников