Отец 12-летнего белорусского футболиста рассказал, почему они выбрали «Реал» 2 24.08.2024, 10:51

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И отвергли предложение «Барселоны».

Отец 12-летнего футболиста Алексея Майорова, который заключил контракт с академией мадридского «Реала», объяснил «Чемпионату», почему выбор сделали в пользу мадридского клуба.

— Дальше играли с «Эспаньолом», лидером группы. Только им и проиграли – у «Серданьолы» второе место, а у них – первое. И на этот матч приехали скауты из многих клубов – наблюдать за сыном. После матча в «Реале» заявили, что очень хотели бы его видеть у себя. С этого началась подготовка документов для перехода. В борьбу вмешалась «Барселона», там тоже хотели забрать Лешу. Но «Реал» победил – Алексей понимал, что это клуб номер один, и хотел в нём играть. Все лучшие – здесь. По нашим данным, клуб сделал рекордный контракт для его возраста. Всех всё устроило. Мне дали понять, что клуб заинтересован в нашем переходе.

— И почему всё же сделали выбор в пользу «Реала»?

— Понравилось абсолютно всё. «Барселона» сейчас — миф. Клуб был, когда там играл Месси, это были золотые времена. Сейчас это немного другой уровень. А «Реал» есть «Реал» — номер один в мире. Этим всем должно быть абсолютно всё сказано, — сказал Майоров.

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