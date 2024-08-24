На Кавказе зреет крупная война Иван Киричевский

24.08.2024, 10:58

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У Москвы и Тегерана может быть общий интерес.

Нарушу молчание, но напишу очень коротко и лениво о двух основных инфоприводах:

1. Вполне возможно, что внезапные обнимашки Алиева и Путина могут потом для нас обернуться вопросом, а сколько стоят 155-мм снаряды.

Даже если посмотреть на данные из открытых источников, то очевидно, что на Кавказе зреет крупная война, в которой Армения и Азербайджан готовятся к новому витку бойни.

Азербайджан в товарных количествах скупил 155-мм колесные САУ в Сербии и Словакии, есть даже неподтвержденные официально заявления, что азербайджанцы намерены покупать формально пакистанские самолеты JF-17, фактически китайские с российским двигателем.

Более того, сербы «сватали» Азербайджану свою разработку по гибриду БПЛА-крылатых ракет семейства VILA, и там есть своя перспектива.

По Армении были не только официальные заявления о покупке французских САУ «Цезарь» и артиллерии калибра 155-мм в Индии, но и якобы «Шахедов» у Ирана и оперативно-тактических ракет у тех же индусов.

Поэтому логично, что все страны региона могут готовить свою диспозицию на случай предстоящей войны, Россия здесь не исключение (о фактаже по ее действиям – как-то в другой раз).

Тем более, что у Москвы и Тегерана может быть даже общий интерес – чтобы в результате территориальных изменений на Кавказе таки заработал проект железнодорожного хода от берегов Балтийского моря до Персидского залива.

А теперь давайте представим, что как только Баку начнет получать свои заказанные САУ, они могут так залить деньгами мировой рынок боеприпасов, что нынешний прайс аж в 8 тысяч долларов на один 155-мм снаряд может оказаться очень умеренным в будущем.

Я просто не автомобилист, пылкий поклонник железнодорожного транспорта, поэтому могу пропустить вопрос «где заправляться», и сразу перейти к альтернативному взгляду на ситуацию.

2. Укрепление сакральной силы государства – это всегда те вещи, которые нужно делать еще «на вчера».

Но реально более важно – что же зафиксировали в законодательстве статус наших военных на «буферных» территориях.

Потому что просто неудобно получается – международные гуманитарные обязательства перед нашими военными на тех территориях возникли «автоматом».

Иван Киричевский, «Фейсбук»

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