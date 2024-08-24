закрыть
24 августа 2024, суббота, 11:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусские силовики пошли против военных

5
  • 24.08.2024, 11:08
  • 6,918
Белорусские силовики пошли против военных

Много задержанных под Лепелем.

На этой неделе и в следующий понедельник в расписании суда Лепельского района отметилось шесть имен. Все вызванные в суд — мужчины, а обвиняют их в распространении «экстремистских» материалов, сообщает телеграм-канал «Витебск, я гуляю».

В четверг должны были судить Ивана Маделюса, в пятницу Виктора Дубовика и Владислава Стаховича.

В понедельник: Егора Шмеркова, Алексея Черникова и Олега Ляха.

Поиски по этим именам не выдавали ни одного местного жителя, что сразу же вызвало подозрение. Но ключевую зацепку дало имя первого «правонарушителя» — Ивана Маделюса. Его профиль в VK был недавно удален (он на фото), мужчина служит в в/ч 71327 в Заслоново. 

На паблик в/ч 71327 в VK оказался подписан и брестчанин Егор Шмерков, которого еще будут судить. 

Ну, и в сети нагугливался полный тезка пятничного подсудимого — недавний курсант Военной академии Владислав Стахович.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы стали злее и добрее
Мы стали злее и добрее Ирина Халип
Градус фарса
Градус фарса Станислав Кучер
Сильный удар по режиму Путина
Сильный удар по режиму Путина Аббас Галлямов
Курская аномалия
Курская аномалия Виталий Портников