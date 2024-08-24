CNN: Украина послала дерзкий сигнал Западу 24.08.2024, 11:34

ВСУ способны изменить ход войны.

Операция ВСУ в Курской области РФ продемонстрировала, что у российской армии есть множество уязвимых мест. Также она послала политическое сообщение союзникам Киева, что Украина не обречена, а может изменить ход войны, пишет CNN.

«ВСУ разбили растущее мнение сторонников Украины о том, что у нее мало шансов вернуть большую часть своей территории. По мнению Киева, курская операция показывает, что украинская армия заслуживает постоянной, более быстрой и лучшей поддержки со стороны союзников, поскольку она может изменить ход войны», - говорится в публикации.

Как отметил генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан, цель вторжения ВСУ - показать, что «победа России не неизбежна, и что Украина может сражаться и побеждать». При этом он призвал западных союзников Украины не только сохранить поддержку, но и еще больше ослабить ограничения на использование переданного оружия.

«Украина снова продемонстрировала, что различные «красные линии», спроецированные Путиным, - это не что иное, как химера, призванная укрепить политическую робость Запада в отношении принятия решений о войне», - добавил Райан.

Старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики Матье Булег считает, что курская операция является ценным способом «проверить болевой порог Путина и другие формы сдерживания».

Однако, как пишет CNN, Украина хотела бы нацелить на аэродромы в глубине России те же ракеты ATACMS большей дальности, но Вашингтон, похоже, не склонен соглашаться.

Тем не менее, захват российской территории улучшает позиции Украины на любых переговорах, а также служит страховкой на случай, если бывший президент Дональд Трамп победит на выборах в США и попытается навязать Украине мирное урегулирование, говорится в публикации.

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