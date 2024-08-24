Политолог: Лукашенко привезли последнее предупреждение из Китая 1 24.08.2024, 11:42

3,666

Приезд главы Госсовета КНР была неслучайным.

В Минске услышали пожелание Пекина решить проблемы с мигрантами на польской границе. Таков главный итог поездки в Беларусь премьера Госсовета Китая Ли Цяня, считает историк и политолог Александр Фридман.

Как рассказала «Радыё Свабода» эксперт, Ли Цянь привез в Минск последнее предупреждение из Пекина: «решите проблему на границе, нас не интересует, как вы это сделаете».

«Проблема есть, и Лукашенко должен ее решить, чтобы подтвердить дружбу с Китаем. И Лукашенко пытается. То, что группа политзаключенных была освобождена накануне визита Ли Цяня в Минск, думаю, не случайно.

Конечно, китайцы не требуют от Лукашенко: выполните требования поляков, и все будет хорошо. Китай также является авторитарным государством, которое не любит освобождать своих политических заключенных. Поэтому они понимают трудности Лукашенко, но ждут от него результатов», — делает вывод Фридман.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com