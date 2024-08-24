Политолог: Лукашенко привезли последнее предупреждение из Китая

Политолог: Лукашенко привезли последнее предупреждение из Китая1
- 24.08.2024, 11:42
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Приезд главы Госсовета КНР была неслучайным.
В Минске услышали пожелание Пекина решить проблемы с мигрантами на польской границе. Таков главный итог поездки в Беларусь премьера Госсовета Китая Ли Цяня, считает историк и политолог Александр Фридман.
Как рассказала «Радыё Свабода» эксперт, Ли Цянь привез в Минск последнее предупреждение из Пекина: «решите проблему на границе, нас не интересует, как вы это сделаете».
«Проблема есть, и Лукашенко должен ее решить, чтобы подтвердить дружбу с Китаем. И Лукашенко пытается. То, что группа политзаключенных была освобождена накануне визита Ли Цяня в Минск, думаю, не случайно.
Конечно, китайцы не требуют от Лукашенко: выполните требования поляков, и все будет хорошо. Китай также является авторитарным государством, которое не любит освобождать своих политических заключенных. Поэтому они понимают трудности Лукашенко, но ждут от него результатов», — делает вывод Фридман.