Зеленский подписал закон о запрете РПЦ в Украине 10 24.08.2024, 11:44

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В День Независимости страны.

Президент Владимир Зеленский в День Независимости Украины подписал закон, запрещающий деятельность связанных с Россией религиозных организаций.

Соответствующая отметка «возвращен с подписью президента» появилась под карточкой закона №8371 на сайте Верховной Рады Украины.

Закон вступит в силу через 30 дней. После этого у церквей будет девять месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ.

Проверять их деятельность будет специальная комиссия, которую создаст Госслужба по этнополитике и свободе совести.

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