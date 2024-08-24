Известный российский сталинист набросился на Путина 1 24.08.2024, 12:00

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И назвал его «слабым человеком».

Российский сталинист Сергей Курягин заявил, что Кремль недооценил Украину. Он назвал «недопустимыми шапкозакидательские настроения о захвате Киева за 3 дня», заметил «Диалог».

Кургинян весьма резко раскритиковал российскую армию, которая проспала украинское наступление в Курской области.

«Армия была «у параши», никому она была не нужна, она была почти атавизмом… Эту фиговую ситуацию нельзя исправить патриотическим воплем: «А почему все не так? Почему вы не в Киеве? Почему не в Варшаве? Почему такие плохие генералы»? А откуда они хорошие возьмутся!?» — заявил сталинист.

Он также поглумился над Путиным и его угрозами в адрес Запада.

«О каких «красных линиях» вы говорите? Вот это и это сделаем, всех расфигачим. А есть расфигалка? Ничего нет более скверного, чем сильный жест слабого человека», — сказал Кургинян.

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