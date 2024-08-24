В белорусских магазинах нашли опасные российские орешки со сгущенкой
- 24.08.2024, 12:06
Их запретили.
В Гродненской области в магазинах продавали опасные конфеты и орешки со сгущенкой, сообщили в Гродненской областной инспекции Госстандарта.
Сладости от российского производителя ИП Макарян Л.Г. и ИП Денисов А.Н., не соответствующие требованиям техрегламентов Таможенного союза и ЕАЭС были обнаружены в торговых объектах Новогрудка. При маркировке продукции была указана недостоверная информация о составе.
В частности, в орешках со сгущенкой нашли синтетические красители тартразин (Е102) и солнечный закат (Е110) о чем производитель утаил. Однако эти красители могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей».
А в конфетах «Александровские» «Молочная» использовалось сырье растительного происхождения, хотя производитель написал, что в составе конфет лишь цельное сгущенное молоко с сахаром и сливочное масло.
- Продукция не может быть идентифицирована как та, за которую выдается. На потребительской упаковке с конфетами указана ложная информация о составе конфет, - прокомментировали в Госстандарте.
По результатам проверки выдан запрет реализации несоответствующей продукции.