Китай отказал режиму во взаимности Telegram-канал «Письма к дочери»

24.08.2024, 12:17

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Денег от Пекина не допросишься.

После дорогого китайского гостя кое-кто вчера встретил посланца Папы Римского. С китайским гостем все понятно. Китайский гость кое-кому не просто так дорог. Китайский гость кое-кому очень дорог.

Потому что бескорыстная любовь к братскому китайскому народу в последнее время как-то перестала окупаться. Братский китайский народ давно кое-кого не радовал своими инвестициями. Экспорт белорусского калия в Китай за семь месяцев упал в два раза, а за июль так вообще в три.

Поэтому от Китая кое-кому хочется большой чистой любви, и чтобы денег. Но у этих светлых чувств никак не получается найти себе взаимности.

Но Папа Римский это тебе не Китай. У Папы Римского денег не допросишься, даже если у него есть. А белорусским калийным удобрением в Ватикане просто негде развернуться. Так что тут, как я себе понимаю, кое-кто после внезапного приступа гуманизма решил устроить геополитические маневры.

Потому что один раз кое-кто такое с Папой Римским уже делал и, видимо, решил, что может повторить. Провести коррекцию своей геополитической ориентации. И это конечно исключительно случайное совпадение, что желание сделать геополитической ориентации коррекцию появилось на фоне успехов ВСУ в Курской области.

Не. Я правда считаю, что это случайное совпадение. Что коррекцией своей геополитической ориентации кое-кто хотел заняться давно и по другим причинам. Но подозреваю, что украинские танки в Курской области это желание простимулировали.

Потому что кое-кто же грозил НАТО не только своими генералами. Кое-кто еще грозил, что союзник будет защищать его границы как свои собственные. Что если кто-нибудь, когда-нибудь, хоть одним пальцем наступит на священные рубежи, то ему ответит вся военная мощь союзного государства.

И вот я хочу тебе сказать, что если союзник будет защищать кое-кого как он защитил Курскую область, то лучше не надо. Курскую область союзник защищает уже три недели. И чем дольше он защищает свою Курскую область, тем меньше от этой Курской области остается.

С такими успехами все идет к тому, что после Курска союзнику скоро придется защищать Белгород. А пока до кое-кого дойдет очередь, от кое-кого вообще ничего не останется.

И получается, что защитить кое-кого некому, кроме его, прости, Господи, генералов. Ну то есть, ты же видела этих генералов. Вот даже мне смешно. А кое-кто знает своих генералов лучше меня. Белорусские генералы умеют защищать Стелу от нападения невероятного противника. А на вероятного противника белорусские генералы не подписывались.

Так что геополитическую ориентацию действительно лучше слегка подкорректировать. И желательно с этим делом долго не затягивать. Потому что если долго тянуть, то может так получиться, что корректировать будет некому.

Telegram-канал «Письма к дочери»

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