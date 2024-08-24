«С меня хватит!» 1 24.08.2024, 12:40

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Белорус бросил пить и похудел на 36 килограммов.

Максим никогда не любил зависимостей и старался их избегать, но в жизни не всегда все идет по плану. С началом войны в Украине у него начались проблемы в бизнесе. С переживаниями мужчина справлялся с помощью виски и пива. Пил и набирал вес. В какой-то момент шагнул на весы — и ужаснулся. Они показали трехзначное число. Через пару месяцев молодой человек бросил пить и почти за год трезвой жизни сбросил более 36 килограммов. Историю мотивации и жесткой борьбы с собой он рассказал «Зеркалу».

«Чем больше пил, тем сильнее толстел»

Больше года Максим практически не пьет. Он легко может разрешить себе «0,5 пива ради вкуса», но случаются такие желания нечасто. В компании друзей к внутреннему «стопу» подключается еще и гордыня. Шутит, когда рассказываешь другим, как завязал с алкоголем, было бы неловко взять и напиться с ними.

— А еще худеть оказалось так сложно, что я не хотел бы второй раз это проходить, — честно признается собеседник. — Когда у меня спрашивают, как я смог, отвечаю: «Перестал пить и начал делать зарядку», но люди не верят. Уточняют, не подсел ли я на кокаин (смеется).

Сейчас Максиму 30 лет, его рост 192 сантиметра, а вес колеблется на уровне 82−86 килограммов. Своей фигурой он доволен, но идеальной ее пока не считает: не хватает рельефа. Говорит, нужно еще поработать над формой.

— На днях ездил плавать и поймал себя на мысли, что, когда весил 116−118 килограммов, не хотел купаться, было стыдно. А сейчас, лежа на берегу, понял: среди моих ровесников я на пляже один из самых стройных, а может, и самый стройный. Это приятно и мотивирует действовать дальше, — смеется он. — Хотя иногда думаю, что хочу похудеть еще больше, чтобы в какой-то момент пойти и обожраться как свинья (смеется).

Много лет Максим вообще не знал, что такое проблемы с алкоголем и лишним весом. Пил он только хорошее виски и пиво, но не увлекаясь. С детства занимался футболом, баскетболом, тайским боксом. И если задумывался о килограммах, то только в контексте, как бы их набрать, чтобы перейти на соревнованиях в большую весовую категорию. Но не получалось. Однако в 26 лет, когда у мужчины случился разрыв аппендикса, а затем операция и долгая диета, он вдруг стал чуть округляться.

— Была ситуация, когда мы на три недели ездили в отпуск в Баку. Ходили по крутым ресторанам. Ели верблюжатину и другие деликатесы. Я ни в чем себе не отказывал и вернулся на 10 или 11 килограммов больше, — рассказывает молодой человек. — Со временем я привел себя в форму и после держал вес на уровне 81−87 килограммов. В тренажерку не ходил, но любил по старой памяти грушу побить. Это физически достаточно напряженно, через полчаса можно порядочно пропотеть. Еще ходил в походы, на рыбалку, на охоту — в общем, предпочитал активный отдых.

Жизнь складывалась. Карьера тоже. У Максима и его напарника была своя компания на несколько десятков человек. Основной офис у них располагался в Минске. Параллельно мужчина старался развивать их бизнес в Украине, а его компаньон — в России. Работали, дополняя друг друга, а потом 24 февраля 2022 года Россия напала на Украину. И тут позиции мужчин разошлись. Максим оказался «против братоубийственной войны», его коллега считал, что «Путин красавчик и делает все правильно».

— Тут у нас и возник конфликт. Уже не было общего понимания и видения, — описывает ситуацию собеседник и говорит, что к этому разладу добавились и другие неприятности. — Мы потеряли часть больших клиентов, из Украины нас некрасиво выгнали. Кого-то из сотрудников нужно было эвакуировать, кто-то уходил от нас, просто потому что мы белорусы. Из разных направлений мы получили огромные убытки. Приходилось увольнять специалистов. Был просто несусветный вал работы.

С напарником решили разойтись. Легко договориться о разделении бизнеса не получалось. Параллельно с этим к их компании возникли судебные и досудебные претензии от разных заказчиков. В какой-то момент на горизонте «замаячило» сразу несколько исков. В процессах, рассказывает Максим, фирму представлял он и юрист.

— Я это вывозил, но день уже заканчивал с алкоголем. Сначала все происходило достаточно культурно. По вечерам, когда садились с девушкой обсуждать дела, брал бокал ирландского виски, слушал ее и потихоньку пил. Не напивался, а доходил до хмельного состояния, чтобы вырубиться беззаботным сном, а потом снова в офис, — вспоминает он тот период. — Работал при этом продуктивно, управлял системно. Может, где-то немножко страдал или тупил из-за утреннего похмелья, но к обеду оно проходило.

К концу марта Максим понял, что пьет уже в два раза больше того, с чего начинал. А ближе к осени за вечер мог осилить «0,75 литра в одно лицо». Когда пил, всегда закусывал. Ел мясо, нарезки, кумпяки, бастурму. К пиву брал вяленого лося, конину, сушеную рыбу.

— Чем больше пил, тем сильнее толстел, — признается собеседник.

«Все надеялся, что начну худеть, а на весах появлялось 110, 111, 112»

Появлялись новые килограммы, но из-за того, что Максим — человек высокий, они равномерно и сразу незаметно распределялись по телу. На груди, руках и спине со временем исчез рельеф, «размылись» контуры косых мышц у паха, живот стал дряблый.

— Где-то в конце марта мы разговаривали в компании, и одна из девушек призналась, что ей нравится, когда на руках видны вены. У меня всегда так было, хотел об этом сказать, посмотрел на себя и заметил, что мои вены уже аккуратно скрылись под кожей, — вспоминает Максим. — Но то, что я поправился, заметил лишь летом, когда стал весить 98 килограммов.

Не дожидаясь этой цифры, в конце апреля 2022-го молодой человек записался в тренажерный зал. Занимался по часу дважды в неделю. Нагрузку здесь давали заметно легче, чем та, которая у него когда-то была во время тайского бокса, но к середине занятия он уже чувствовал себя «полумертвым».

— С мая старался меньше есть, исключил жирное, бургеры, чипсы. Был период, когда просто завтракал, насколько это возможно в период похмелья, и до конца дня не перекусывал. Знал: вечером буду пить, нужно оставить килокалорий на закуску и спиртное, — как есть рассказывает Максим. — Пил я регулярно, где-то 22−25 дней в месяц, и отказываться от виски и пива не хотел. Не знал, как без них справиться со свалившимся на меня эмоциональным потоком.

Ситуация с набором веса тоже тревожила. Молодой человек стал увеличивать физические нагрузки. В офисе перестал пользоваться лифтом, домой ходил пешком, а это от восьми до 16 тысяч шагов. Освоил сноуборд. В общем, вел активный образ жизни.

— Мы с друзьями любим рыбалку. К воде стараемся ходить пешком. Во-первых, нравится пройтись. Во-вторых, так можно попасть в какие-то глухие места, где нет людей, — перечисляет собеседник. — Помню, во второй половине мая собрались к озеру Вяча, где до этого бывали не раз. Расстояние — километров девять-одиннадцать. Я еще не находился на пике своего веса, но на полпути уже был весь мокрый, появилась страшная одышка. Чтобы я мог прийти в себя, делали с ребятами перерывы по 20−30 минут. Хотя раньше намотать в день в сорок тысяч шагов для меня была не проблема. В конце июня, когда мы снова туда пошли, почувствовал, что во время движения ноги у меня так терлись одна о другую, что джинсы натерли. До этого никогда не понимал, как у кого-то на этом месте портятся штаны.

Максим старался двигаться больше и есть меньше, но к началу осени на весах уже увидел 106 килограмм. И хотя он никогда не ставил себе цель выглядеть, как Аполлон, говорит, было очень стыдно перед собой.

— У меня был пухлый друг, я когда-то помогал ему худеть: составлял план упражнений на дому со своим весом. Какое-то время мы долго не виделись, он был на заработках в Европе, и тут он приехал. На встрече заговорили про тренировки, и я понял, что мне неловко продолжать эту тему, потому что я сам уже считал себя жирным, — вспоминает молодой человек. — Поменять в себе что-то хотелось, но еще предстояло очень много вопросов по работе: финальный этап разрыва с компаньоном, перестройка фирмы и релокация части людей. Пить по чуть-чуть уже не получалось, не было эффекта, а завязать не хотел. Как только останавливался на два-три дня, начиналась бессонница, неврозы, легкие панические атаки, резкие пробуждения среди ночи. Если честно, я даже не понимал, почему так переживаю. На каждый день у меня был четкий план, я по нему шел, и все получалось, но охватывало ощущение, словно все разрушается на глазах.

Осенью рабочий график Максима изменился. Стало больше командировок и параллельно — фастфуда. Тогда же он осознал «сильную зависимость» от алкоголя. Вопросы с бизнесом были решены, все плохое, что могло случиться, уже, казалось бы, произошло, но по вечерам рука продолжала тянуться к стакану. Даже когда его свалил коронавирус, мучала температура 39°C и проблемы с желудком, все равно хотелось выпить.

— У меня появилось сало на боках, немножко висящий «мамон», и я стал везде мягкий — руки, шея, живот. Помню, как в тот период попалась старая фотография, на которой у меня видны скулы и ямочки на щеках. Теперь я их не замечал, но не это было самое ужасное. Я ведь все надеялся, что начну худеть, а на весах появлялось 110, 111, 112… килограммов, — возвращается он к тем событиям. — А потом мы снова встретились с моим пухлым другом. Во время беседы он сказал: «Слушай, ты, может быть, весишь уже больше меня». Я достал весы. Ему они показали 104, а мне 118. Я тогда порядочно офигел.

Максим осознавал, что многое в его проблеме с лишним весом упирается в спиртное. С этой тягой нужно было что-то делать. В декабре у молодого человека день рождения. К празднику он купил хорошего виски, посидел с бокалом и решил:

— Необходимо перестать напиваться. Не пить, а именно напиваться. Поставил себе цель — уменьшить количество алкоголя, который потребляю.

И получилось. Пил он примерно раз-два в неделю, но больше не брал 0,75 литра, только 0,5. Причем каждый раз, открывая новую бутылку, старался сразу ее не допивать. Иногда оставлял треть, порой половину. Это было дело принципа.

«Скажи себе: „Окей, я выпью сколько хочу и что хочу, но завтра“»

В феврале 2023-го Максим переехал из Беларуси в Польшу — и зашел на новый круг своей алкогольной дистанции. Пробовал виски, которое в Минске было не достать или трудно купить, дегустировал местное и крафтовое пиво, ездил на пивные фестивали.

— В апреле я стал медленно избавляться от зависимости. Начал избегать витрин с алкоголем, занимался психотерапией и самолечением. В свое время я проходил курсы повышения квалификации по психологии. Поднимал в памяти эти знания и выстраивал систему, которая будет работать для меня, — вспоминает он. — Плюс у меня был друг, который в свое время отказался от сигарет и алкоголя. Когда говорил ему, что меня тянет к спиртному, он меня отвлекал. Звал на прогулку по городу, в лес.

В один из майских дней, когда зависимость уже потихоньку отступала, Максим спонтанно решил, что хотел бы бросить пить на продолжительный срок — минимум на три месяца.

— К 1 июня купил бутылку очень редкого виски, выпил и сказал себе: «С меня хватит!» — говорит мужчина.

На деле все это оказалось сложнее, чем на словах. Вскоре началась ломка. Бросало в пот, снились кошмары. Примерно на шестой-седьмой неделе стала накрывать тоска. Возникла идея, что, если выпить литр или хотя пол-литра пива, все сразу пройдет.

— Но друг предупредил, что это очень обманчивое ощущение. Он сказал мне две важные фразы. Первая: алкоголик всегда продолжает с того места, где остановился. Условно, если ты пьешь два литра пива за раз, то стаканчика тебе уже не хватит, — говорит Максим. — Вторая очень крутая. Однажды в магазине я чуть не сорвался, хотел купить пива. Он мне посоветовал: «Скажи себе: „Окей, я выпью сколько хочу и что хочу, но завтра“ — и делай так постоянно». И мне это действительно помогло. Каждый раз, когда случалась ломка у витрины, я обещал себе прийти сюда на следующий день. А завтра уже ловил себя на мысли, что мне лень, или думал: «Ну я же могу еще один день без этого прожить».

В питании тоже навел порядок. В день ел по 2000 килокалорий или даже меньше. Раз в неделю мог разрешить себе фастфуд, тогда рамки сдвигал до 2500. В рацион старался (и сейчас тоже старается) добавлять больше овощей. Оказалось, они достаточно вкусные, если их правильно приготовить. Ел крупы, макароны из твердых сортов пшеницы, рыбу, мясо. Отказался от жареного и кофе. С последним получилось не специально. Обычно Максим заваривал его в чашке 0,7 литра и «бахал» туда пять-шесть ложек сахара. Когда решил, что сладкую норму нужно снижать, уменьшил ее до трех, затем до двух — и стало невкусно.

— Периодически практиковал интервальное голодание, — говорит собеседник, отмечая, что начал его пробовать еще в Минске. — Перерывы между приемами пищи делал разные, например, два дня по восемь часов, потом 16, затем 20. Организм не успевал привыкнуть к конкретному времени. Получалось ощущение, что я почти всегда немножко голодный.

Это еще не все. Пять дней в неделю Максим делал зарядку по 20−30 минут. Это планка, отжимания, специальные растяжки, плюс база на руки, пресс, грудь, ноги. Иногда повторял упражнения три-четыре раза в день, иногда один. Все зависело от загрузки в делах и усталости.

— Я сейчас работаю из дома, поэтому, когда между задачами есть свободное время, могу сделать что-то из упражнений. Например, постоять три раза в планке по 40−50 секунд. Поначалу этого было достаточно, чтобы устать, — делится собеседник. — Наша эндогенная каннабиноидная система во время физической активности выделяет дофамины (гормоны счастья. — Прим. ред.). Подумал: каждый раз, когда будет ломать и тянуть к алкоголю, буду заниматься и поощрять свой организм с помощью физкультуры.

Еще одна вещь, которая помогала в борьбе с алкоголем, — рефлексия. Старался замечать, как дует ветер, всходит солнце, как иногда красиво складываются облака на небе.

— Тяга к спиртному сменилась у меня желанием пойти на какой-нибудь классный холм, посидеть, посмотреть на луну. И насладиться моментом таким, какой он есть. Без допинга, сладостей, чипсов — без ничего, — делится ощущениями молодой человек. — А еще важной для меня стала философия стоицизма. Прочел работы многих философов, что-то выучил наизусть. Нашел для себя новую истину.

«Вообще, у меня в голове нередко возникает торг с собой о том, что я хочу напиться»

За три первых месяца в завязке у Максима спал отек, физически молодой человек стал себя чувствовать лучше. Друзья и знакомые замечали, что мужчина постройнел, но сам он уловил изменения позже.

— В городе, где я живу, есть заповедник. Друг предложил пройтись туда пешком. Идти было километров 11−12, уже на месте поймал себя на мысли, что мне не натерло между ног, — описывает он свое состояние. — Плюс понял, что я не мокрый насквозь. До этого меня часто бросало в пот.

Еще один важный момент, который подарила трезвая жизнь, — изменилась «менталка и мировосприятие». Даже обычные дела стало выполнять приятнее.

— До этого даже не представлял, как сильно был подорван мой гормональный фон, — отмечает молодой человек.

И все же, когда три месяца подошли к концу, больше всего хотелось одного — напиться, но это было бы «слишком глупо». Максим продлил вызов себе и взялся жить без спиртного еще два месяца. Хотел понаблюдать, к чему это приведет. В итоге практически без алкоголя он живет уже больше года.

— Впервые взвесился где-то через полгода жизни без спиртного. Весы показали килограмм 96−97. Было радостно, — улыбается он. — Примерно тогда же мне стало нравиться, как я выгляжу в зеркале. Со временем эффект усиливался. Я стал заниматься еще больше, а есть меньше. Тяга к алкоголю еще сохранялась, но понимал, что уже могу остановиться. А еще отвязал спиртное от праздников. Не пил на Новый год, Рождество. Когда мозг понимает, что алкоголь не равно праздник, думаешь: если, предположим, на день рождения не употреблял, то зачем это делать в другой раз?

За последний год Максим сорвался лишь дважды. Одна из ситуаций случилась в компании друзей. Они, говорит, относятся к его позиции с пониманием, но в тот вечер «был очень крутой вайб».

— На следующий день нам всем было очень плохо, и меня это спасло, — иронизирует собеседник. — Я сказал себе: «Видишь, к чему приводит алкоголь? Ты по этому скучал?»

Почему не у всех людей, которые бросают пить и хотят похудеть, получается это сделать? Максим считает, что многие отказавшиеся от алкоголя начинают заедать.

— Наш мозг ищет замену легкому дофамину. У кого-то это соль, у кого-то сахар. Существует много обманчивых вещей. Я же старался в момент ломки делать физические упражнения, — объясняет мужчина. — Если хотел есть, забивал желудок салатами. Плюс очень важный момент — жидкости. Оказалось, что друзья, которые у меня просили поделиться опытом похудения, пьют сладкий чай, соки, нектар или газировку. Я же заменил это все обычной газированной водой.

Есть у него и четкое понятие того, что помогло ему не сорваться. Он говорит, что «не просто капал себе на мозги, а искал решения».

— Все это — долгая работа над собой, — делится опытом Максим. — Надо для начала согласиться, что ты г**няный, и это принять. Потом понять почему и выработать решение, которое лично для тебя будет работать. Вообще, у меня в голове нередко возникает торг с собой о том, что я хочу напиться. Решаю, когда бы это сделать и постоянно откладываю на завтра.

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