ЕС впервые обсудит отправку военных в Украину 3 24.08.2024, 12:54

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Уже на следующей неделе.

Представители Европейского союза впервые обсудят вопрос отправки военных инструкторов в Украину. Вероятно, это произойдет на следующей неделе.

Об этом сообщает Welt

Как отмечает издание, украинские власти призвали ЕС направить инструкторов в Украину в письме главному дипломату Евросоюза Жозепу Боррелю от 31 мая.

По информации Welt, министры иностранных дел и обороны Европейского союза впервые обсудят этот вопрос в середине следующей недели. Эта тема также будет обсуждаться 27 августа в комитете по политике и безопасности ЕС (PSK).

За отправку в Украину военных инструкторов выступают Франция, страны Балтии, Дания и Швеция, в то время как Австрия, Венгрия, Германия, Мальта и Словения против, опасаясь обострения конфликта.

В середине ноября мандат Европейской тренировочной миссии для украинских военных (EUMAM UKR), которая до сих пор проходила исключительно на территории ЕС, в первую очередь в Германии и Польше, должен быть продлен на два года. Если будет положительное решение, мандат может быть расширен, чтобы в будущем включить обучение на территории Украины.

Издание сообщает, что первые неформальные дебаты по этой теме уже состоялись в Брюсселе в июле.

Welt добавляет, что в основу для обсуждений на следующей неделе станет конфиденциальный документ Европейской службы внешних действий. Он называется «Стратегический обзор тренировочной миссии ЕС в Украине». В документе говорится, что в результате майской мобилизации Украина ожидает до 150 тысяч новобранцев, будет создано десять новых пехотных бригад.

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