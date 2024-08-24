Зеленский присвоил главкому ВСУ Сырскому новое звание 3 24.08.2024, 13:13

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В День Независимости Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил воинское звание генерала главнокомандующему ВСУ, генерал-полковнику Александру Сырскому. Об этом свидетельствует указ президента № 580/2024 от 23 августа, опубликованный на сайте Офиса президента Украины.

Также Зеленский указом № 581/2024 присвоил звание генерал-лейтенанта начальнику Генерального штаба ВСУ, генерал-майору Анатолию Баргилевичу.

Указом президента № 582/2024 присвоено звание генерал-майора командующему Объединенных сил ВСУ, бригадному генералу Андрею Гнатову.

Сырский был назначен главнокомандующим Вооруженных сил Украины вместо Валерия Залужного 8 февраля 2024 года. 9 февраля на должность главы Генштаба президент назначил Баргилевича.

Гнатов занял должность командующего Объединенными силами 24 июня 2024 года.

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