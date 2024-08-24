Зеленский присвоил главкому ВСУ Сырскому новое звание

Зеленский присвоил главкому ВСУ Сырскому новое звание3
- 24.08.2024, 13:13
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В День Независимости Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил воинское звание генерала главнокомандующему ВСУ, генерал-полковнику Александру Сырскому. Об этом свидетельствует указ президента № 580/2024 от 23 августа, опубликованный на сайте Офиса президента Украины.
Также Зеленский указом № 581/2024 присвоил звание генерал-лейтенанта начальнику Генерального штаба ВСУ, генерал-майору Анатолию Баргилевичу.
Указом президента № 582/2024 присвоено звание генерал-майора командующему Объединенных сил ВСУ, бригадному генералу Андрею Гнатову.
Сырский был назначен главнокомандующим Вооруженных сил Украины вместо Валерия Залужного 8 февраля 2024 года. 9 февраля на должность главы Генштаба президент назначил Баргилевича.
Гнатов занял должность командующего Объединенными силами 24 июня 2024 года.