WP: Вашингтон может скорректировать помощь Киеву
- 24.08.2024, 13:32
Чтобы помочь операции в Курской области РФ.
В администрации президента США ведутся обсуждения относительно возможного пересмотра содержимого пакетов военной помощи Киеву, чтобы они лучше соответствовали потребностям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщает The Washington Post.
Несколько высокопоставленных американских чиновников на условиях анонимности рассказали изданию, что Пентагон уже запросил у Киева информацию о необходимых ресурсах для успешного проведения операции, но на данный момент решение о корректировке военной помощи еще не принято.
Другой собеседник WP отметил, что у Вашингтона нет четкого представления о целях Украины при операции в Курской области. «Возможно, у них есть план, но они не делятся им с нами», — заявил источник.
Ранее в США уделяли внимание поставкам боеприпасов для противовоздушной обороны и военной техники в Донбассе. В рамках последнего пакета военной помощи на сумму $125 миллионов США предоставили Украине боеприпасы для гаубиц и артиллерии, машины скорой помощи и медицинское оборудование, противотанковые ракеты TOW и беспилотники.
Средства выделены в рамках полномочий президента США Джо Байдена — это значит, что вооружения возьмут из запасов Пентагона для обеспечения быстрой доставки. Новый пакет увеличил общий объем американской помощи Украине в сфере безопасности до более чем $55,7 млрд с момента вторжения России в феврале 2022 года.
При этом в администрации президента возникли вопросы относительно применения американского оружия на территории России, что, по всей видимости, нарушает заявленную политику США — ограничивать использование предоставленных средств только для защиты от российских атак на украинской территории.
Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что «не было изменений в указаниях, которые мы предоставили Украине относительно того, где и как они могут использовать американское оружие для самообороны непосредственно у границы».