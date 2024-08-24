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WP: Вашингтон может скорректировать помощь Киеву

  • 24.08.2024, 13:32
WP: Вашингтон может скорректировать помощь Киеву

Чтобы помочь операции в Курской области РФ.

В администрации президента США ведутся обсуждения относительно возможного пересмотра содержимого пакетов военной помощи Киеву, чтобы они лучше соответствовали потребностям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщает The Washington Post.

Несколько высокопоставленных американских чиновников на условиях анонимности рассказали изданию, что Пентагон уже запросил у Киева информацию о необходимых ресурсах для успешного проведения операции, но на данный момент решение о корректировке военной помощи еще не принято.

Другой собеседник WP отметил, что у Вашингтона нет четкого представления о целях Украины при операции в Курской области. «Возможно, у них есть план, но они не делятся им с нами», — заявил источник.

Ранее в США уделяли внимание поставкам боеприпасов для противовоздушной обороны и военной техники в Донбассе. В рамках последнего пакета военной помощи на сумму $125 миллионов США предоставили Украине боеприпасы для гаубиц и артиллерии, машины скорой помощи и медицинское оборудование, противотанковые ракеты TOW и беспилотники.

Средства выделены в рамках полномочий президента США Джо Байдена — это значит, что вооружения возьмут из запасов Пентагона для обеспечения быстрой доставки. Новый пакет увеличил общий объем американской помощи Украине в сфере безопасности до более чем $55,7 млрд с момента вторжения России в феврале 2022 года.

При этом в администрации президента возникли вопросы относительно применения американского оружия на территории России, что, по всей видимости, нарушает заявленную политику США — ограничивать использование предоставленных средств только для защиты от российских атак на украинской территории.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что «не было изменений в указаниях, которые мы предоставили Украине относительно того, где и как они могут использовать американское оружие для самообороны непосредственно у границы».

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