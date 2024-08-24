В Калинковичах развернули военный госпиталь

В Калинковичах развернули военный госпиталь6
- 24.08.2024, 15:37
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На базе местной центральной райбольницы.
На базе Калинковичской центральной районной больницы развернули военный госпиталь. Об этом сообщил «Флагшток» со ссылкой на источник, связанный с исполнительной властью района.
По данным издания, под эти цели «был отдан один из этажей ЦРБ». В приемной больницы СМИ подтвердили наличие военного госпиталя, но подробности рассказать не смогли.
По информации от источников издания, в Гомеле, Мозыре, Зябровке не заметно увеличения военного присутствия.
Издание предположило, что госпиталь был развернут в рамках очередных учений: в эти дни в Калинковичах проходят занятия по организации медицинского обеспечения в чрезвычайных ситуациях с участием военного комиссара Кривоносова и начальника медицинского отряда специального назначения главного военного медицинского клинического центра № 432 Вооруженных сил Беларуси Гуриновича.