В Калинковичах развернули военный госпиталь 6 24.08.2024, 15:37

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На базе местной центральной райбольницы.

На базе Калинковичской центральной районной больницы развернули военный госпиталь. Об этом сообщил «Флагшток» со ссылкой на источник, связанный с исполнительной властью района.

По данным издания, под эти цели «был отдан один из этажей ЦРБ». В приемной больницы СМИ подтвердили наличие военного госпиталя, но подробности рассказать не смогли.

По информации от источников издания, в Гомеле, Мозыре, Зябровке не заметно увеличения военного присутствия.

Издание предположило, что госпиталь был развернут в рамках очередных учений: в эти дни в Калинковичах проходят занятия по организации медицинского обеспечения в чрезвычайных ситуациях с участием военного комиссара Кривоносова и начальника медицинского отряда специального назначения главного военного медицинского клинического центра № 432 Вооруженных сил Беларуси Гуриновича.

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