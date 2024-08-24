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Российские военные, которых обменяли на пленных украинцев, находятся в Беларуси

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  • 24.08.2024, 14:48
  • 5,790
Российские военные, которых обменяли на пленных украинцев, находятся в Беларуси

Обмен прошел через территорию нашей страны.

Россия и Украина провели обмен пленных по формуле 115 на 115 человек. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В российском Минобороны заявили, что сейчас все российские пленные находятся в Беларуси, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь, а также дают связаться с родными.

Посредником в обмене выступили ОАЭ, говорится в телеграм-канале Минобороны.

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