Российские военные, которых обменяли на пленных украинцев, находятся в Беларуси 8 24.08.2024, 14:48

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Обмен прошел через территорию нашей страны.

Россия и Украина провели обмен пленных по формуле 115 на 115 человек. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В российском Минобороны заявили, что сейчас все российские пленные находятся в Беларуси, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь, а также дают связаться с родными.

Посредником в обмене выступили ОАЭ, говорится в телеграм-канале Минобороны.

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