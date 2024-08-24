Война Украиной уже выиграна 2 Александр Роднянский

24.08.2024, 15:11

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Этот день стал реальным праздником.

Никогда не любил официальные праздники. Никогда их не отмечал. Особенно «новые», появившиеся на моих глазах.

День Независимости Украины был именно таким. Помню, как первый секретарь ЦК КПУ Леонид Кравчук (он останется партийным функционером для меня навсегда) проделал свой коронный трюк – «прошел между каплями» – сначала сдержанно поприветствовал ГКЧП, не желая нарываться на проблемы, а потом, после победы Ельцина с демократами, не теряя ни секунды, прямо в здании Верховного Совета Украины договорился с представителями Руха о будущей независимой стране.

И остался в истории первым президентом Украины.

Так начиналась история многих стран. С конфликтов, интриг, договоренностей, альянсов, компромиссных соглашений.

Даже история США. Думая об этом, диву даешься, как из сложнейшего клубка противоречий Джона Адамса, Томаса Джефферсона, Бенджамина Франклина, Джона Джея, Александра Хамильтона, Джеймса Мэдисона и Джорджа Вашингтона родилась самая могущественная демократия мира…

Всегда важно, как распоряжаются полученными возможностями.

Первые 30 лет истории страны были сложными. Наполненными разочарованиями, вызовами и проблемами. Столкновениями, коррупцией и конфликтами. Митингами, протестами и революциями на Майдане.

Сегодня, спустя всего 33 года, для истории – секунда, этот день стал реальным праздником. После 24 февраля 2022 года он окончательно объединил всех украинцев, людей разного этнического происхождения, разных политических убеждений, разных вероисповеданий в один народ.

Поэтому я считаю, что война Украиной уже выиграна. Страна стала внутренне независимой. Политически субъектной. Единой.

С праздником Независимости!

Александр Роднянский, Telegram

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