В Госдуме РФ предложили выдворять всех судимых мигрантов 24.08.2024, 15:29

Без права на въезд.

Депутаты внесут в Госдуму законопроект о выдворении из России всех мигрантов с судимостью без права на повторный въезд, заявила зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева, пишет The Moscow Times.

«Считаю, что абсолютно все мигранты, имеющие судимость, в том числе, снятую или погашенную, должны быть выдворены из страны без права на въезд и лишены РВП и ВНЖ. Такую инициативу внесем на следующей неделе», — написала она в своем телеграм-канале.

По ее словам, в России действует запрет на въезд иностранцам с неснятой или непогашенной судимостью за умышленное преступление, но по истечению срока погашения такие граждане могут приехать в РФ.

Депутат также предложила пересмотреть Жилищный кодекс в части создания молельных домов и религиозных центров.

«Суть проста — сегодня организовать религиозную ячейку (названия могут быть разными — молельный дом, религиозный центр) можно фактически без согласований, в любом месте вплоть до квартиры. Эту тему уже поднимал в начале года СПЧ — но дело не сдвинулось. Предлагаю к этому вернуться — готовим депутатский запрос», — уточнила она.

По ее словам, стоит открыто и публично обсудить законопроект о создании «учреждений объединенного типа», предполагающих создание нескольких колоний в одном учреждении.

«Поселить тяжких преступников и религиозных фанатиков рядом с мелкими правонарушителями — не создаст ли это питательную среду для того, чтобы радикалы могли распространять свои идеи и вербовать сторонников прямо там, на местах», — подчеркнула Авксентьева.

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