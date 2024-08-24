Предателя Царева напугали планы Госдумы РФ
- 24.08.2024, 16:07
Коллаборант может быть выдан властям Украины.
Российская Госдума планирует принять закон о депортации из страны всех мигрантов с судимостями.
Инициатива российских законодателей напугала предателей Украины, которые скрываются на территории РФ.
С нервными заявлениями уже выступили коллаборанты Олег Царев и Юрий Подоляка, передает Dialog.UA.
Уже на будущей неделе Госдума РФ намерена начать изучение законопроекта о выдворении из страны всех мигрантов с судимостями, в том числе снятыми и погашенными.
Этих лиц планируют лишать права на получение вида на жительство и временное проживание в стране.
Z-блогер, уроженец украинских Сум Подоляка нервно прокомментировал эти планы законодателей РФ. Он прогнозирует массовую депортацию из России любителей «русского мира» с украинскими паспортами.
«А наша (российская - ред.) система как раз вот таких, получив такое решение на руки, депортировать будет в первую очередь. А отсюда я бы сейчас призвал наших законодателей (...) решать эти проблемы, но с умом. А то нас, на эмоциях, легко занесет и в другую сторону», - потребовал предатель.
Бывший депутат Рады коллаборант Олег Царев отреагировал еще более болезненно. Он сильно боится, что его могут выдать Украине. «После принятия этого закона меня должны депортировать в Украину. Я в Украине осужден», - пожаловался он.