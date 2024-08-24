Предателя Царева напугали планы Госдумы РФ 24.08.2024, 16:07

Коллаборант может быть выдан властям Украины.

Российская Госдума планирует принять закон о депортации из страны всех мигрантов с судимостями.

Инициатива российских законодателей напугала предателей Украины, которые скрываются на территории РФ.

С нервными заявлениями уже выступили коллаборанты Олег Царев и Юрий Подоляка, передает Dialog.UA.

Уже на будущей неделе Госдума РФ намерена начать изучение законопроекта о выдворении из страны всех мигрантов с судимостями, в том числе снятыми и погашенными.

Этих лиц планируют лишать права на получение вида на жительство и временное проживание в стране.

Z-блогер, уроженец украинских Сум Подоляка нервно прокомментировал эти планы законодателей РФ. Он прогнозирует массовую депортацию из России любителей «русского мира» с украинскими паспортами.

«А наша (российская - ред.) система как раз вот таких, получив такое решение на руки, депортировать будет в первую очередь. А отсюда я бы сейчас призвал наших законодателей (...) решать эти проблемы, но с умом. А то нас, на эмоциях, легко занесет и в другую сторону», - потребовал предатель.

Бывший депутат Рады коллаборант Олег Царев отреагировал еще более болезненно. Он сильно боится, что его могут выдать Украине. «После принятия этого закона меня должны депортировать в Украину. Я в Украине осужден», - пожаловался он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com