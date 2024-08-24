«Парад идиотизма продолжается»1
- 24.08.2024, 16:21
- 4,978
Сборная России по футболу вызвала бурную реакцию у болельщиков.
Сборная России по футболу проведет ближайшие поединки с командами Вьетнама и Таиланда. Игры состоятся 5 и 7 сентября.
Как сообщает «Обозреватель» со ссылкой пресс-службу Российского футбольного союза матчи товарищеского турнира пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». 5 сентября россияне сыграют с Вьетнамом. 7 сентября соперником сборной России станет Таиланд.
Главный тренер российской команды Валерий Карпин признался, что особо выбирать соперников было не из кого.
«Были ли другие варианты сыграть у сборной? Были, но еще хуже. Шри‑Ланка, Бутан, например. Я считаю, что лучше играть с командами Таиланда и Вьетнама там, чем вообще не играть. Конечно, хочется лучшего, но это нереально», – цитирует Карпина «Матч ТВ».
В комментариях предстоящие соперники их сборной вызвали настоящую истерику у болельщиков РФ.
Главным судьей назначен аниматор отеля, в котором остановится сборная России», «Недостаточно легкие соперники уже. Нужно Самоа и Ботсвана в следующий раз, вот это самое то», «Парад идиотизма продолжается. Непонятно кому нужные своими непонятно зачем существующей сборной», «Доп.отдых себе намутили за счет бюджета. Ну красавцы», «Как говорится ниже плинтуса», – отреагировали болельщики.