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«Парад идиотизма продолжается»

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  • 24.08.2024, 16:21
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«Парад идиотизма продолжается»

Сборная России по футболу вызвала бурную реакцию у болельщиков.

Сборная России по футболу проведет ближайшие поединки с командами Вьетнама и Таиланда. Игры состоятся 5 и 7 сентября.

Как сообщает «Обозреватель» со ссылкой пресс-службу Российского футбольного союза матчи товарищеского турнира пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». 5 сентября россияне сыграют с Вьетнамом. 7 сентября соперником сборной России станет Таиланд.

Главный тренер российской команды Валерий Карпин признался, что особо выбирать соперников было не из кого.

«Были ли другие варианты сыграть у сборной? Были, но еще хуже. Шри‑Ланка, Бутан, например. Я считаю, что лучше играть с командами Таиланда и Вьетнама там, чем вообще не играть. Конечно, хочется лучшего, но это нереально», – цитирует Карпина «Матч ТВ».

В комментариях предстоящие соперники их сборной вызвали настоящую истерику у болельщиков РФ.

Главным судьей назначен аниматор отеля, в котором остановится сборная России», «Недостаточно легкие соперники уже. Нужно Самоа и Ботсвана в следующий раз, вот это самое то», «Парад идиотизма продолжается. Непонятно кому нужные своими непонятно зачем существующей сборной», «Доп.отдых себе намутили за счет бюджета. Ну красавцы», «Как говорится ниже плинтуса», – отреагировали болельщики.

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