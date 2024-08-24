Квартиру добровольца Янки выставили на аукцион вместе с жившей в ней прабабушкой

Квартиру добровольца Янки выставили на аукцион вместе с жившей в ней прабабушкой10
- 24.08.2024, 16:28
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Реакция белоруса на новость была очень сильной.
Квартиру белорусского добровольца Игорь Янки Янков, которую ему подарила прабабушка, выставили в Беларуси на аукцион. Об этом он рассказал в шоу «Жизнь-малина».
Прабабушка для Янки всегда была очень близким человеком, практически как мама, рассказал он. С родителями доброволец перестал общаться.
— У меня была связь с определенными родственниками. От них я узнал, что умерла моя прабабушка, — вспоминает белорус. — Она жила в моей квартире в Беларуси. Она мне ее сама подарила. И государство выставило на аукцион квартиру с бабушкой, которая там еще жила. Потом я узнаю, что она умирает, но про аукцион тогда не знал. А после мне сказали, что квартиру выставили, еще пока прабабушка была жива.
Реакция мужчины на услышанное тогда была очень сильной, делится он.
— Первая эмоция — я хотел забить палками тех, кто выставлял квартиру на аукцион, — рассказал Янки. — [Сейчас эмоция] в принципе такая же.