Дрон-ракета «Паляница»: что за цель поразило украинское смертоносное оружие 24.08.2024, 16:42

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Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности раскрыл подробности.

Во время торжественных мероприятий ко Дню Независимости президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска впервые применили дрон-ракету «Паляница» отечественного производства. В сети уже появились первые снимки, на которых якобы изображен этот дрон-ракета.

Кроме того, предварительно стало известно, какую цель могли поразить украинские войска. OBOZ.UA выяснял, что известно о «Палянице» и как выглядит смертоносное оружие.

Глава государства отметил, что Украина впервые применила новейшую отечественную ракету-дрон. В 33-ю годовщину Независимости Украины она поразила вражескую цель.

«Сегодня было впервые применено совершенно новое оружие – украинскую ракету-дрон «Паляница». Это новый наш метод возмездия агрессору. Враг был поражен. Россиянам будет очень тяжело, тяжело даже выговорить, что именно прилетело, тяжело противостоять, но легко понять за что», – сказал Зеленский.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин подтвердил слова президента о новой разработке отечественного ВПК. Он заявил, что украинские инженеры вместе с военными определяют, как будет выглядеть будущее оборонных технологий.

«Сегодня в Украине можно найти дрон для выполнения любой задачи. В воздухе, на земле и в море. Для поражения, разведки и логистики. На ближней дистанции, средней и в глубоком тылу врага. У нас есть mortar drones, artillery drones – и с сегодняшнего дня мы имеем совершенно новый класс оружия, rocket drones», – отметил министр.

Также Камышин подчеркнул, что ракета-дрон «Паляница» впервые была успешно применена, поразив военный объект врага на временно оккупированной территории. Также он добавил, что – это одновременно и дрон, и ракета, ведь по своим тактико-техническим характеристикам изделие подпадает под оба определения.

Кроме того, Камышин анонсировал, что ракет-дронов будет становиться больше. Однако российские войска уже сейчас увидели эффективность украинского дальнобойного оружия.

На сегодняшний день официальных изображений ракеты-дрона «Паляниця» пока нет в сети. В то же время портал «Милитарный» опубликовал в своем фото вооружения, которое по своим тактико-техническим характеристикам может быть ракетой-дроном «Паляниця».

Отмечается, что первый полет новый дрон-камикадзе на реактивной тяге совершил в январе 2024 года. На опубликованных фото можно увидеть беспилотный летательный аппарат с передним горизонтальным оперением. В кормовой части находится силовая установка неизвестного типа, которая представляет собой реактивный двигатель.

По информации портала, наличие воздухозаборников позволяет утверждать, что на дрон установлен не ракетный двигатель, а тяга двигателя – регулируемая.

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