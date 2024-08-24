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Дрон-ракета «Паляница»: что за цель поразило украинское смертоносное оружие

  • 24.08.2024, 16:42
  • 3,518
Дрон-ракета «Паляница»: что за цель поразило украинское смертоносное оружие

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности раскрыл подробности.

Во время торжественных мероприятий ко Дню Независимости президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска впервые применили дрон-ракету «Паляница» отечественного производства. В сети уже появились первые снимки, на которых якобы изображен этот дрон-ракета.

Кроме того, предварительно стало известно, какую цель могли поразить украинские войска. OBOZ.UA выяснял, что известно о «Палянице» и как выглядит смертоносное оружие.

Глава государства отметил, что Украина впервые применила новейшую отечественную ракету-дрон. В 33-ю годовщину Независимости Украины она поразила вражескую цель.

«Сегодня было впервые применено совершенно новое оружие – украинскую ракету-дрон «Паляница». Это новый наш метод возмездия агрессору. Враг был поражен. Россиянам будет очень тяжело, тяжело даже выговорить, что именно прилетело, тяжело противостоять, но легко понять за что», – сказал Зеленский.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин подтвердил слова президента о новой разработке отечественного ВПК. Он заявил, что украинские инженеры вместе с военными определяют, как будет выглядеть будущее оборонных технологий.

«Сегодня в Украине можно найти дрон для выполнения любой задачи. В воздухе, на земле и в море. Для поражения, разведки и логистики. На ближней дистанции, средней и в глубоком тылу врага. У нас есть mortar drones, artillery drones – и с сегодняшнего дня мы имеем совершенно новый класс оружия, rocket drones», – отметил министр.

Также Камышин подчеркнул, что ракета-дрон «Паляница» впервые была успешно применена, поразив военный объект врага на временно оккупированной территории. Также он добавил, что – это одновременно и дрон, и ракета, ведь по своим тактико-техническим характеристикам изделие подпадает под оба определения.

Кроме того, Камышин анонсировал, что ракет-дронов будет становиться больше. Однако российские войска уже сейчас увидели эффективность украинского дальнобойного оружия.

На сегодняшний день официальных изображений ракеты-дрона «Паляниця» пока нет в сети. В то же время портал «Милитарный» опубликовал в своем фото вооружения, которое по своим тактико-техническим характеристикам может быть ракетой-дроном «Паляниця».

Отмечается, что первый полет новый дрон-камикадзе на реактивной тяге совершил в январе 2024 года. На опубликованных фото можно увидеть беспилотный летательный аппарат с передним горизонтальным оперением. В кормовой части находится силовая установка неизвестного типа, которая представляет собой реактивный двигатель.

По информации портала, наличие воздухозаборников позволяет утверждать, что на дрон установлен не ракетный двигатель, а тяга двигателя – регулируемая.

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