У молодого криптовалютчика из Бреста хотят забрать два миллиона долларов

У молодого криптовалютчика из Бреста хотят забрать два миллиона долларов4
- 24.08.2024, 16:49
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Белорус зарегистрирован как индивидуальный предприниматель.
У 27-летнего брестчанина, зарегистрированного как индивидуальный предприниматель, хотят изъять более 2 млн долларов, сообщает пресс-служба МВД.
«С помощью специализированных бирж молодой человек совершал сделки по обмену криптовалюты, в качестве посредника обналичивая и конвертируя, в том числе похищенные у белорусов, деньги. Для транзита средств использовал зарегистрированные на иностранных граждан банковские платежные карты. Общий оборот нелегального бизнеса превысил 2 млн долларов», — говорится в сообщении.
В его отношении составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Ему грозит крупный штраф и обращение в доход государства изъятой криптовалюты, а также всей суммы, которая прошла через его кошельки.