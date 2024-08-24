У молодого криптовалютчика из Бреста хотят забрать два миллиона долларов 4 24.08.2024, 16:49

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Белорус зарегистрирован как индивидуальный предприниматель.

У 27-летнего брестчанина, зарегистрированного как индивидуальный предприниматель, хотят изъять более 2 млн долларов, сообщает пресс-служба МВД.

«С помощью специализированных бирж молодой человек совершал сделки по обмену криптовалюты, в качестве посредника обналичивая и конвертируя, в том числе похищенные у белорусов, деньги. Для транзита средств использовал зарегистрированные на иностранных граждан банковские платежные карты. Общий оборот нелегального бизнеса превысил 2 млн долларов», — говорится в сообщении.

В его отношении составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Ему грозит крупный штраф и обращение в доход государства изъятой криптовалюты, а также всей суммы, которая прошла через его кошельки.

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