CNN: Операция ВСУ в Курской области посылает сигнал Западу 1 24.08.2024, 16:56

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Блеф Кремля разоблачен.

Дерзкое вторжение Украины в российскую Курскую область стало триумфом ее военной разведки и тактической маневренности, а также сигналом, что, несмотря на превосходство в живой силе и бронетехнике, у российской армии есть множество уязвимых мест. Об этом пишет CNN.

Важно и то, что это стало политическим посланием союзникам Киева, изменившим точку зрения, что украинские войска обречены на бесконечные арьергардные бои против превосходящей российской огневой мощи.

Внезапно часто повторяемые заявления Москвы о том, что все цели того, что президент Владимир Путин до сих пор называет «специальной военной операцией», будут достигнуты, стали пустыми. Украинские войска утверждают, что в августе заняли почти столько же территории в России (около 1200 квадратных километров по их собственным оценкам), сколько россияне завоевали на Украине за весь год.

Москва терпела неудачи с тех пор, как начала вторжение в 2022 году, в котором Киев должен был пасть менее чем за неделю. Но цели — и методы их достижения — не изменились: массированные бомбардировки, сопровождавшиеся использованием пехоты.

В анализе Института по изучению войны говорится: «Путин, вероятно, считает, что до тех пор, пока Россия может удерживать инициативу и не давать Киеву проводить оперативно значимые контрнаступательные операции, Москва сможет нанести решающие потери в долгосрочной перспективе, при этом переживая западную помощь Украине в сфере безопасности и украинские усилия по мобилизации большей части экономики и населения Украины для военных действий».

Старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики Матье Булег согласился, что «если взглянуть на общую стратегию каждой страны, то, возможно, мало что изменилось».

«Но впервые за много месяцев эта операция навязала Кремлю иную версию событий, и в версии Путина появились первые трещины», — заявил Булег.

Операция ВСУ в Курской области — как переломить ход войны

Украинские военные разбили растущее согласие среди сторонников Украины, что у нее мало шансов вернуть большую часть своей территории, если вообще хоть что-то. По мнению Киева, Курск демонстрирует, что его военные заслуживают постоянной, более быстрой и лучшей поддержки со стороны союзников, поскольку это может изменить направление войны.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул это в своем обращении: «Мы уже расширили и продолжим расширять круг тех, кто поддерживает справедливое окончание этой войны. Крайне важно, чтобы Украина вошла в эту осень еще сильнее, чем прежде».

Бывший австралийский генерал Мик Райан отметил, что Курск «продемонстрировал украинские познания и адаптацию после провала контрнаступления 2023 года», имея в виду широко разрекламированное наступление, которое не принесло Киеву практически никаких результатов.

«Цель Украины здесь — продемонстрировать, что победа России не неизбежна, и что Украина может сражаться и побеждать», — добавил Райан, убеждая сомневающихся сохранить поддержку и, что, возможно, что еще важнее, еще больше смягчить ограничения на то, как и где может использоваться их оружие.

Украинцы настойчиво пытались преодолеть сомнения союзников относительно поставок систем, которые могли бы привести к эскалации конфликта — сначала артиллерии и боевых танков, затем боевых самолетов F16 и ракет большей дальности, таких как HIMARS и ATACM, отмечает CNN.

Еще до мая использование американского оружия для ударов по российской территории было красной линией для администрации Байдена, опасавшейся эскалации. Затем произошло вторжение России в Харьковскую область, подкрепленное дальними ударами с территории России. И украинцы фактически сражались, держа одну руку за спиной.

После этого запрет был смягчен, что позволило некоторым американским системам нацеливаться на территорию России. В Курске украинцы еще больше подорвали его, применив бронетехнику на территории России. Бронетехника и танки, предоставленные США, Германией и Великобританией, были замечены проносящимися по российской сельской местности, а западные ракеты разрушили мосты, которые могли бы помочь российским войскам.

Зеленский заявил, что блеф России разоблачен. «Вся наивная, иллюзорная концепция так называемых красных линий в отношении России, которая преобладала в оценках войны некоторых наших партнеров, рухнула в эти дни где-то под Суджей», — сказал он.

«Украина в очередной раз продемонстрировала, что различные красные линии, намеченные российским президентом, — это не более чем химера, призванная усилить политическую робость Запада в отношении принятия решений о войне», — заявил Райан.

Булег утверждает, что операция «Курск» является ценным способом для обоих союзников Украины «проверить болевой порог Путина, действительно хорошим способом проверить другие формы сдерживания России с использованием посредника».

Операция ВСУ в Курской области — российские красные линии подвижны

Украинцы одержали важную политическую победу: со стороны западных столиц не было публичных возражений против открытия нового фронта, а со стороны многих членов НАТО, включая Германию, Великобританию и США, это даже вызвало одобрение.

«Поскольку они видят, что атаки происходят через границу, они должны иметь возможность отреагировать», — заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

Но есть предел уровню комфорта Запада. Украина хотела бы нацелить ракеты ATACMS большей дальности на аэродромы в глубине России, однако Вашингтон, похоже, не склонен соглашаться.

Зеленский подчеркнул, что «если бы наши партнеры сняли все существующие ограничения на применение такого оружия на территории России, то нам не нужно было бы физически входить в Курскую область с целью защиты наших украинских граждан в приграничных районах и уничтожения потенциала российской агрессии».

Однако захват российской территории улучшает позиции Украины на любых переговорах, а также служит страховкой на случай, если бывший президент Дональд Трамп победит на выборах в США и попытается навязать Украине мирное урегулирование.

Западный способ борьбы

Успех операции «Курск» был обусловлен не только западным оборудованием: операцию осуществили украинские разведывательные службы, силы планирования и спецназа, а также большое количество украинских беспилотников, артиллерии, средств радиоэлектронной борьбы и даже термобарического оружия.

Это также дает союзникам уверенность в том, что украинцы не обречены всегда находиться в обороне, что они учатся западному способу ведения войны после того, как большие надежды на контрнаступление 2023 года были разбиты, отмечает CNN.

Как отметил один из украинских солдат в Курске: «Эта операция была очень хорошо спланирована. Я не знаю, кто работал над планом, но они хорошо справились. Мы двигались в центре, нас поддерживали слева и справа. Отличная операция».

Курская операция остается для Украины рискованной игрой в то время, когда российские войска приближаются к двум важным узлам на востоке Донецка: городам Покровск и Торецк. Но украинские войска показали, что конфликт — это не улица с односторонним движением.

Пока непонятно, будет ли это переломным моментом для украинцев, — сказал аналитик Булег, так как поддержание операции, где ВСУ контролируют территорию размером с Гонконг, станет более трудным, поскольку Россия задействует все больше артиллерии и авиации.

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