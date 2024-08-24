У Путина все сыплется Телеграм-канал «СерпомПо»

24.08.2024, 17:12

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«Царь» нервно потирает руки и слушает доклады нерадивых бояр.

У Путина все сыплется. И в Курской области не удается вытеснить ВСУ, наоборот Zетеры призывают к эвакуации жителей Рыльского района, и из Волгоградской области плохие вести.

Опять захват заложников в ИК, и опять под лозунгами радикального ислама. Один сотрудник колонии убит, несколько ранены, захватчики - граждане среднеазиатских стран, осужденные не по террористическим статьям, требуют вертолет и 2 миллиона долларов.

Z-корры негодуют, почему власти не приняли мер после аналогичного ЧП в СИЗО в Ростове-на-Дону.

Путин нервно потирает руки и слушает доклады нерадивых бояр.

А что он еще может? Только селфиться с Кадыров-мл. и восхищаться его стрельбой из золотых пулеметов…

Телеграм-канал «СерпомПо»

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