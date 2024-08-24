«Беларусбанк» вводит новшества по переводам с карты на карту 24.08.2024, 17:43

Стало известно, что изменится в сентябре.

С 23 сентября Беларусбанк отменил ограничения максимальной суммы на одну операцию по переводам с карты на карту в устройствах дистанционного банковского обслуживания.

Ранее она была равна 999 рублям 90 копейкам в белорусских рублях, 500 долларам США, 450 евро, 35 000 российских рублей.

Ограничения перестают действовать с указанной даты при совершении перевода на счета, к которым оформлены карточки банка, а также карточки другого банка, в каналах ДБО (М-банкинг, Интернет-банкинг, р2р-переводы на корпоративном сайте, инфокиоск, банкомат, сервис «Автооплата»).

Минимальная сумма перевода при этом не изменяется и составляет 2,60 бел. руб., 1 доллар, 1 евро, 100 российских рублей (в зависимости от валюты счета).

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