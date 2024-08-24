Польша меняет посла в Украине 24.08.2024, 17:51

Петр Лукасевич

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Польши.

Польша меняет посла в Украине. С 1 сентября должность займет Петр Лукасевич. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Польши Павел Вронский, пишет FRM24.

Стоит отметить, что Лукасевич заменит на посту Ярослава Гузы, который представлял интересы Польши в Украине с 19 октября 2023 года.

Лукасевич – политолог, дипломат, полковник запаса Вооруженных сил Республики Польша. В 2012-2014 годах он был посолом Польши в Афганистане. В 1995-2006 годах занимался вопросами государственной безопасности и борьбы с терроризмом. Также Лукасевич служил в стабилизационных миссиях в Ираке (2004-2005).

В 2012 году он ушел в запас в звании полковника, а затем стал послом в Афганистане. Закончил свою миссию 31 декабря 2014 года. После возвращения занялся журналистской, преподавательской и экспертной деятельностью.

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