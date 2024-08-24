«Такого в райцентрах еще не было» 6 24.08.2024, 17:59

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В Сморгони бизнесмен превратил пустующий завод в огромный торговый центр.

Открыть такую махину в маленьком райцентре может либо сумасшедший, либо очень амбициозный бизнесмен. В какую категорию попали владельцы нового торгового центра ZOSS в Сморгони, покажет время. Под их чутким руководством бывшие корпуса завода оптического станкостроения превратились в современное пространство с эскалаторами и панорамным лифтом, пишет «Онлайнер».

Из промышленных корпусов — в модный молл

Андрей Витковский, 30-летний руководитель ТРЦ ZOSS, говорит, что название комплекса многим режет слух, но оно было выбрано неслучайно.

— Все местные знают и называют это место ЗОСом (завод оптического станкостроения). Мы решили сохранить историю в нейминге и не придумывать ничего нового.

К этому огромному пространству из бетона на улице Якуба Коласа бизнесмены присматривались еще до того, как оно было выставлено на аукцион. Сам Андрей был предпринимателем, поэтому в голове у парня, которому на тот момент было всего 25 лет, постоянно крутилась мысль: как превратить заводские постройки в крутой бизнес-проект?

— Каждый раз, проезжая мимо пустующих корпусов ЗОСа, мы представляли на его месте торгово-развлекательный центр. В 2020 году, когда объект выставили на торги, компания «ЛТК-агро» стала его собственником. С этого момента начались масштабные работы по реконструкции.

На то, чтобы приблизить картинку к реальности, у владельцев пустующих корпусов — административного и производственного — ушло четыре года. По словам Андрея, планировали уложиться раньше, но вышли за рамки планируемого времени и отведенного на реконструкцию бюджета.

— Когда берешься за такой крупный объект, всегда есть риск, что в процессе работ вылезет много нюансов. Для нас это не было неожиданностью, тем более мы не строили объект с нуля, а реконструировали существующее с советских времен здание. У нас здесь два корпуса: в одном три высоких этажа, во втором — шесть. Мы их объединили и сделали небольшой атриум. Здесь восемь эскалаторов, панорамный и грузовой лифты. Я думаю, первое время местные будут ходить сюда только для того, чтобы на них покататься, — смеется Андрей.

Авантюра или успешный бизнес-план?

Оптимизму Андрея можно позавидовать: не все бизнесмены готовы реанимировать здание площадью 13 тыс. метров в небольшой глубинке и адаптировать его под арендные «квадраты».

— В Сморгони проживает около 40 тыс. человек, но добавьте сюда еще 15 тыс., которые едут к нам из близлежащих населенных пунктов. Очень надеемся, что ZOSS станет новой местной точкой притяжения, тем более мы подтянули сюда некоторых крупных игроков типа «Санты» и KFC. Кроме того, здесь на пятом этаже откроются единственный в районе детский развлекательный центр и небольшой фуд-корт. Многие опасаются входить в пустующие помещения, никто не хочет быть первым, но, я думаю, после открытия продуктового магазина процесс ускорится.

Андрей говорит, что на сегодня около 60% арендных площадей (около 5 тыс. «квадратов») уже заняты: одни арендаторы подписали договор, другие еще на стадии принятия решения.

— Заполнить его не так сложно, как кажется, — считает Андрей. — Другой вопрос кем. Мы хотим, чтобы сюда пришли хорошие арендаторы, которые могут предложить востребованный товар. Еще в 2020 году мы планировали привлечь сюда крупных игроков ретейла типа LC Waikiki и Sinsay, но они уходят с белорусского рынка. Надеемся, их заменят отечественные производители.

Многие боятся заходить в маленькие города, хотя здесь нет конкуренции. У нас промышленный регион, который входит в свободную экономическую зону. Насколько я знаю, в Островце самые высокие зарплаты по стране, а он находится в 20 минутах езды от Сморгони. Население здесь более-менее платежеспособное.

Чтобы поддержать арендаторов на этапе входа и помочь им побороть сомнения, владельцы торгового центра разработали систему скидок: первый месяц аренды бесплатный, следующие два — со скидкой 50%.

— Мы гибкие в этом плане, готовы идти навстречу, — объясняет Андрей.

По словам молодого руководителя, вся эта затея с преобразованием старых заводских корпусов в современный ТРЦ в чем-то похожа на авантюру. Признается: у него и его компаньонов по бизнесу были моменты, когда они сомневались и хотели вернуть время назад. Но теперь, глядя на результат, понимают: он стоит вложенных трудов.

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