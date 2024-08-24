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The Times: В России матери срочников «бросаются в бой» против Путина

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  • 24.08.2024, 18:07
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The Times: В России матери срочников «бросаются в бой» против Путина

Наступление ВСУ в Курской области стало головной болью для Кремля.

Тяжелое положение российских срочников, попавших в плен ВСУ в Курской области, в итоге может перерасти в политическую «головную боль» для Путина, поскольку матери призывников «бросаются в бой», требуя от диктатора действий, пишет The Times.

«Их усилия напоминают мобилизацию матерей призывников, чье давление помогло остановить преследование Москвой войн в Чечне и Афганистане», - говорится в публикации.

Отмечается, что после начала операции ВСУ в России заметно снижается поддержка войны, а также растет страх перед массовой мобилизацией.

«Организации, помогающие россиянам избежать призыва, были завалены паническими просьбами», - говорится в публикации.

Указывается, что некоторые матери писали о шоке, когда обнаруживали в сети видео, на которых их сыновей берут в плен. Кроме того, в российском сегменте соцсетей распространяются предупреждения о проверке документов у молодых люде

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