The Times: В России матери срочников «бросаются в бой» против Путина

The Times: В России матери срочников «бросаются в бой» против Путина2
- 24.08.2024, 18:07
- 4,864
Наступление ВСУ в Курской области стало головной болью для Кремля.
Тяжелое положение российских срочников, попавших в плен ВСУ в Курской области, в итоге может перерасти в политическую «головную боль» для Путина, поскольку матери призывников «бросаются в бой», требуя от диктатора действий, пишет The Times.
«Их усилия напоминают мобилизацию матерей призывников, чье давление помогло остановить преследование Москвой войн в Чечне и Афганистане», - говорится в публикации.
Отмечается, что после начала операции ВСУ в России заметно снижается поддержка войны, а также растет страх перед массовой мобилизацией.
«Организации, помогающие россиянам избежать призыва, были завалены паническими просьбами», - говорится в публикации.
Указывается, что некоторые матери писали о шоке, когда обнаруживали в сети видео, на которых их сыновей берут в плен. Кроме того, в российском сегменте соцсетей распространяются предупреждения о проверке документов у молодых люде