iPhone 16 выйдет в особом цвете 24.08.2024, 18:15

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Стало известно, как гаджет выглядит вживую.

Компания Apple время от времени меняет цвет своих смартфонов и добавляет в линейку какие-то неожиданные оттенки – это помогает поддерживать к ним высокий интерес. И уже можно с уверенностью сказать, что iPhone 16 получит свой особый цвет.

О его появлении рассказал в соцсети Х (бывший Twitter) блогер-инсайдер под ником Majin Bu. О том, что в линейке снова появится, вероятно, золотистая модель, он сообщал еще в феврале этого года. По его данным, цвет должен был походить на оттенок Gold, в котором выпускали iPhone 14 Pro, однако более глубоким и насыщенным.

Уже 18 августа он опубликовал кольца объективов камер будущего смартфона, из которых было видно, что они будут выполнены в четырех цветах – белом, черном, сером и золотом. Первые три из них повторяли цвета колец объективов iPhone 15 Pro. А вот четвёртый оказался новым. Его название обозначалось как Desert Titanium.

И вот блогер выложил реальные фото смартфона в этом цвете. «Пустынный титан» оказался не золотым, а скорее песочным с текстурой и матовым финишем титана – прочного и легкого металла, который используют для корпусов топовых моделей iPhone.

Презентация 16 поколения iPhone должна пройти уже в сентябре. По предварительным утечкам, она назначена на 10 число. Уже в скором времени Apple должна начать рассылать приглашения на свое главное событие года.

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